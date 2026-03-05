Bottas défend les nouvelles F1 de 2026 malgré les critiques

Alors que les nouvelles monoplaces de Formule 1 suscitent toujours des débats au sein du paddock, à moins de 24 heures des premiers essais libres, Valtteri Bottas adopte une position bien différente de plusieurs de ses collègues. Là où certains pilotes se montrent critiques face à la nouvelle génération de voitures, le Finlandais affiche au contraire un avis globalement positif.

Le pilote Cadillac se démarque ainsi d’une partie du plateau, notamment du champion du monde Max Verstappen, qui avait comparé ces monoplaces à de la "Formule E sous stéroïdes". Bottas, lui, assure prendre du plaisir au volant de ces voitures profondément repensées.

"J’aime le fait que les voitures soient plus petites et plus légères qu’avant," a-t-il expliqué.

"On le sent quand on pilote. La voiture ne paraît pas aussi grande, lourde et maladroite qu’auparavant."

Le Finlandais de 36 ans reconnaît toutefois que ces nouvelles monoplaces changent radicalement les habitudes des pilotes. L’arrivée d’unités de puissance fortement électrifiées et la gestion accrue de l’énergie obligent à adapter complètement la manière de piloter.

"La différence par rapport à avant est significative," souligne-t-il. "La maniabilité du moteur, la façon dont il se comporte, et la manière dont il faut jouer avec les batteries dans les virages et dans les lignes droites exigent un style de pilotage très différent."

Parmi les changements les plus visibles, Bottas évoque notamment la baisse d’adhérence globale des voitures.

"Les voitures glissent davantage qu’avant," explique-t-il. "C’est parce qu’il y a moins d’adhérence et moins d’appui aérodynamique."

Contrairement à plusieurs pilotes qui ont critiqué le nouveau concept moteur – désormais réparti de façon presque équivalente entre moteur thermique et partie électrique – Bottas estime que ces évolutions font simplement partie de l’évolution naturelle de la discipline.

"Je ne vois aucune raison de les critiquer," affirme-t-il. "Avec les changements de règlement, il est normal que tout le monde ait besoin de temps pour s’habituer aux nouvelles exigences."

"Par exemple, la façon de rétrograder lors du freinage à l’entrée des virages : cela ne se fait plus comme avant. Il est aussi important de se concentrer sur le régime moteur afin qu’il reste suffisamment élevé pour recharger l’énergie."

Les premières simulations et essais ont laissé penser que les nouvelles monoplaces pourraient être nettement plus lentes que leurs devancières sur la plupart des circuits du calendrier. Mais Bottas se veut confiant quant à l’évolution des performances.

"Pour le moment, les voitures sont clairement plus lentes que l’an dernier," reconnaît-il. "Mais ce sport évolue constamment. Je suis sûr que nous retrouverons bientôt les mêmes temps au tour qu’avant."

Sur le plan sportif, Bottas reste toutefois lucide quant aux ambitions de Cadillac, qui fait ses débuts en Formule 1. L’équipe américaine devra logiquement composer avec une phase d’apprentissage lors de sa première saison.

"Mes objectifs et ceux de l’équipe ont été fixés de manière modérée. L’endroit où nous commencerons à Melbourne n’est pas la chose la plus importante. Regardez plutôt où nous finirons à la fin de la saison."

"Pour l’instant, nous ne harcelons pas les équipes de tête, c’est un fait. Mais espérons que nous ne serons pas les derniers."