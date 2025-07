Verstappen aurait eu besoin d’un ’scénario parfait’ pour monter sur le podium

Max Verstappen n’a pas réussi à aller chercher un podium à Spa-Francorchamps, alors qu’il est resté coincé derrière la Ferrari de Charles Leclerc tout au long des 44 tours du Grand Prix de Belgique ce dimanche après-midi.

En début de course, il a cru pouvoir le faire, mais la Ferrari était malgré tout très rapide en ligne droite. Les deux hommes concédaient 2 secondes au tour sur les McLaren, et le quadruple champion du monde a dû se raviser.

"Sur les intermédiaires on était plus rapides, aussi grâce aux réglages qu’on avait sur la voiture. Mais c’était très difficile, j’ai cru que j’allais passer à un moment mais on perd énormément d’appui quand on est derrière une voiture dans le Raidillon de l’Eau Rouge, on a du mal à garder la voiture en piste" a déclaré Verstappen.

"Une fois qu’on a chaussé les pneus slicks, j’avais l’impression que Charles s’envolait un peu à chaque tour. Il a ensuite fait une grosse erreur et je suis revenu à une seconde et demie, donc j’étais de retour dans la bataille."

"Mais de manière réaliste, je n’étais pas vraiment dans cette bataille. J’ai tenté de me battre, mais ce n’était pas possible, notamment à cause de l’aileron arrière que nous avons choisi mais on n’avait pas fait de tours sous la pluie."

Globalement, il confirme que la Red Bull n’est pas en mesure de l’amener à la victoire en rythme de course : "Ce n’est pas où je veux être mais on essaie de progresser, d’être meilleurs. Hier, c’était un résultat positif mais ce n’est pas réaliste car on est plus lents."

"Aujourd’hui, j’ai essayé, mais on avait pas le bon aileron. La troisième place était le maximum avec un scénario parfait mais nous n’avons pas réussi. Notre plus gros problème est de garder les pneus en forme toute la course, nous ne sommes pas assez bons sur cela."

Le Néerlandais est convaincu que la course aurait pu se lancer plus tôt, ce qui l’aurait bien évidemment arrangé en termes de réglages : "Je pense qu’on aurait pu commencer la course plus tôt, à 15h, directement."

"Il ne pleuvait même pas. Bien sûr, entre les virages 1 et 5, il y avait pas mal d’eau. Mais si vous faites deux ou trois tours derrière la voiture de sécurité, alors ça aurait été beaucoup plus clair, et le reste de la piste était prêt à rouler de toute façon. C’est un peu dommage."

"Je savais qu’ils seraient un peu plus prudents à cause de Silverstone, mais cela n’avait pas de sens non plus. Alors il vaut mieux dire ’attendons que la piste soit complètement sèche’ et partir avec des pneus slicks, car pour moi, ce n’est pas vraiment une course sur piste mouillée."

Yuki Tsunoda était dans le top 10 en début de course, s’étant élancé septième, mais il a été appelé trop tard aux stands pour passer en slicks, ce qui a ruiné sa course : "Il y a eu une mauvaise communication entre moi et l’équipe. J’ai demandé à passer les pneus slicks, et ils m’ont dit de rentrer bien trop tard."

"J’avais déjà passé l’entrée des stands quand ils m’ont appelé, et faire un tour de plus dans ces conditions est décisif. J’ai perdu cinq places et je suis resté coincé derrière l’Alpine. Voila ce qu’était ma course."

Coincé derrière Pierre Gasly, il a fini par surchauffer ses pneus et a perdu deux places en fin de course pour terminer 13e : "J’ai essayé de le dépasser, mais malheureusement, ma vitesse en ligne droite était nulle part. J’ai fait de mon mieux pour essayer de le dépasser mais mes pneus étaient morts. C’était très frustrant."