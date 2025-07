Russell a une théorie pour la chute de Mercedes F1 à Spa

George Russell estime que les récents problèmes de Mercedes en Formule 1 pourraient être dus aux changements apportés par l’équipe suite aux restrictions sur la flexion de l’aileron avant à Barcelone.

Russell a connu un nouveau week-end difficile au Grand Prix de Belgique, se qualifiant sixième samedi avant de progresser peu en course pour terminer cinquième, à plus d’une demi-minute du vainqueur Oscar Piastri.

Son coéquipier débutant, Kimi Antonelli, a connu une performance encore plus difficile, terminant hors des points, à la 16e place, après s’être qualifié sur l’avant-dernière ligne de la grille.

Ces résultats ont incité Russell à qualifier la performance de Mercedes à Spa-Francorchamps de « pire » de la saison, avec une réunion prévue pour discuter de la baisse de régime soudaine de l’équipe.

"En termes de performances, nous devons vraiment comprendre ce qui se passe et pourquoi nous avons tant reculé. Compte tenu des conditions actuelles, on pourrait dire qu’elles sont idéales pour notre voiture, et une fois de plus, nous avons enregistré nos pires performances de la saison."

"Donc oui, nous allons avoir une grande réunion cette semaine pour essayer de comprendre."

La FIA a introduit des tests de flexion de l’aileron avant plus stricts dès le Grand Prix d’Espagne début juin afin de réduire la dépendance à l’élasticité aérodynamique en F1. Toutes les équipes ont dû apporter de nouveaux ailerons avant à Barcelone pour se conformer à la directive technique, ayant été informées du changement dès janvier de cette année.

Russell estime que les modifications apportées par Mercedes suite à la directive technique pourraient être responsables de ses mauvais résultats lors des dernières courses.

"Évidemment, nous avons dû changer l’aileron avant à Barcelone. Nous avons ensuite adopté une approche légèrement différente pour régler le problème du changement d’aileron avant et, depuis, nous avons clairement fait un grand pas en arrière. Il pourrait donc suffire de revenir à ce que nous avions en début de saison. Bien sûr, c’est possible avec l’aileron avant, mais pour le reste des réglages, je ne sais pas, c’est assez étrange que nous ayons autant reculé."

Bien que Russell ait remporté le Grand Prix du Canada deux semaines seulement après la directive de Barcelone, Antonelli l’ayant rejoint sur le podium en troisième position, le Britannique pense qu’il y a un lien.

"La voiture n’est clairement plus aussi agréable à piloter qu’avant. Elle manque de stabilité à l’arrière, alors qu’en début d’année, elle était bien meilleure. Kimi et moi commettons collectivement plus d’erreurs car la voiture est plus difficile à piloter. Nous devons nous concerter. Comme je l’ai dit, il suffit peut-être de revenir sur certains changements apportés, mais en F1, ce n’est jamais aussi simple."

Kimi Antonelli a donc vécu un week-end belge totalement à oublier.

"Nous avons choisi de modifier les réglages en prévision d’une course sous la pluie aujourd’hui et, dès les premiers tours, cela s’est avéré bénéfique. La voiture se comportait bien, j’ai pu effectuer quelques dépassements et remonter au classement."

"Malheureusement, la piste a séché rapidement et, pendant le reste de la course, nous avons perdu du terrain en ligne droite face à certaines voitures avec lesquelles nous roulions. Malgré notre capacité à rester proches d’elles, nous n’avons pas réussi à dépasser. Nous avons donc opté pour une approche différente et avons opté pour une stratégie à deux arrêts, mais le résultat a été similaire : nous sommes restés coincés derrière la Haas d’Esteban Ocon."

"Le week-end a été difficile ici à Spa, mais nous avons l’occasion de nous remettre à niveau et de revenir plus forts dès Budapest. Nous voulons aborder la pause estivale avec une certaine dynamique et l’équipe et moi-même sommes concentrés là-dessus."