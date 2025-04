Verstappen : Aucune idée de ce que je peux faire depuis la 7e place

Max Verstappen s’attend à un Grand Prix de Bahreïn très compliqué demain.

Le Néerlandais se plaint de l’équilibre de sa RB21 et des freins également depuis ses essais libres 2 et la sanction est tombée avec la 7e place seulement sur la grille de départ.

"Tout le week-end a été difficile, avec des difficultés au niveau du feeling et de la puissance de freinage. De plus, l’adhérence est également très difficile à trouver."

"Maintenant, l’adhérence des pneus est peut-être même en baisse, et c’est pourquoi, au niveau des réglages, nous avons beaucoup modifié la voiture, sans vraiment donner une direction claire. Je suppose donc que cela montre aussi que nous avons des difficultés sur d’autres points."

"Je n’ai aucune idée du comportement du train de pneus durs supplémentaire que j’ai conservé pour la course. Le degré d’adhérence sera assez élevé, mais avec les pneus durs, l’adhérence mécanique est assez faible, donc naturellement, on glissera un peu plus, et je n’ai aucune idée de ce que cela donnera. Mais au moins, c’est une option, et on verra bien."

Est-ce que la septième place est inquiétante pour la performance de Red Bull pour la suite de la saison ?

"Je ne sais pas. J’essaie juste de faire de mon mieux. Ce fut un week-end difficile pour nous. Demain, j’essaierai de marquer un maximum de points – je fais ça tous les week-ends, donc ça ne fera pas de différence demain – mais je n’ai aucune idée de notre rythme de course. Nous serons au milieu du peloton, donc j’espère qu’il y aura un peu de suspense."

Yuki Tsunoda est entré en Q3 avec sa Red Bull mais il était seulement 10e, assez loin du compte encore... à 9 dixièmes de Verstappen !

"Je vais la prendre cette Q3. Évidemment, en tant que pilote, on en veut plus, mais vu mes essais libres, et ce n’est que ma deuxième course, je vais quand même la prendre."

"C’est difficile. Ce n’est pas facile d’être dans la fenêtre de performance de cette voiture, qui est assez étroite."

"J’essaie beaucoup de choses pour être dans cette fenêtre régulièrement. Il est naturel que je connaisse des hauts et des bas, comme lors des essais libres. Je ne vais pas me précipiter et progresser petit à petit."

"Mon long relais n’était pas bon, mais en même temps, la voiture est différente. Je dois juste peaufiner un peu plus la voiture pour mon piloage, pour qu’elle soit rapide."

"Mais j’ai une confiance correcte en elle, pas terrible encore, mais correcte."