Norris : Je ne sais pas pourquoi je n’étais pas rapide !

Lando Norris était abattu en arrivant devant les journalistes pour se confier sur sa qualification ratée.

Le pilote McLaren F1 n’a signé que le 6e temps, à 4 dixièmes de son équipier Oscar Piastri en pole.

"Je ne suis tout simplement pas assez rapide !"

"Franchement je ne sais pas pourquoi. J’avais la monoplace pour la pole ici. Mais je n’étais tout simplement pas dans le rythme aujourd’hui."

"Je vais analyser les données, voir où je peux m’améliorer et pourquoi j’ai eu tant de difficultés en qualifications, puis réessayer demain. Au moins on peut dépasser ici et en rythme de course, on est là."

Zak Brown, son patron, était déçu.

"Demain est un nouveau jour."

"Il a une excellente voiture de course, c’est un excellent pilote, il est en tête du championnat, alors il lui faut un nouveau départ et une bonne nuit de sommeil. Il a juste raté le premier secteur, ce qui montre à quel point la Formule 1 est compétitive."

"On peut tout à fait se battre ici, il nous faut juste un bon départ. Je pense qu’on fera quelques arrêts demain, pas un seul, on verra s’il y a des Safety Cars, on travaillera sur la stratégie et on l’aidera autant que possible, mais il a une voiture rapide."