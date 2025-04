Gasly est surpris d’être ’à cinq centièmes du top 3’ à Bahreïn

Pierre Gasly a signé une des performances sensationnelles du jour à Bahreïn en se qualifiant cinquième. Le pilote Alpine F1 ne s’attendait pas à être si proche des équipes de pointe, à moins d’un dixième de la troisième place de Charles Leclerc, et il se félicite des progrès accomplis tout au long de la séance.

"C’était vraiment un très bon tour, je suis très content parce qu’en Q1, je n’étais pas du tout à l’aise avec la voiture. Je glissais énormément et l’équipe m’a bien guidé pour la chauffe des pneus et on a essayé d’optimiser ce qu’on avait" s’est félicité Gasly.

"C’était impressionnant de la part de l’équipe sur la compréhension des pneus tendres. On a fait un grand pas en avant à chaque fois pendant la séance, et j’arrive à faire un super bon tour en Q2 qui m’a bien aidé pour continuer sur cette lancée en Q3."

"On finit à quatre centièmes du top 3, c’est un très bon tour. Je ne m’attendais pas à être si proche mais je suis content pour l’équipe car on n’a pas fait le début de saison qu’on espérait. La voiture a du potentiel et c’est bien d’aller chercher ce résultat."

Le Français ne s’attend pas à voir une course verrouillée comme au Japon et sait qu’aller chercher des points ne sera pas évident : "Ce n’est pas garanti, c’est extrêmement serré, on peut dépasser sur ce circuit et c’est très différent de Suzuka."

"Il y aura des stratégies différentes et il faut bien se préparer pour la course. Mais c’est bien de voir que sur cette piste, la voiture est compétitive. Je suis impatient, c’est important pour nous d’aller chercher ces premiers points demain et on va tout faire pour."

Jack Doohan semblait dans le rythme de Gasly, mais il a malheureusement la Q3 pour 17 millièmes de seconde : "Je suis très déçu pour l’instant, on a fait une très bonne séance de qualifications, que ce soit la Q1 ou le début de la Q2."

"Je n’ai pas l’impression d’avoir maximisé la performance des pneus dans mon dernier tour, je ne sais pas si c’était une question de chauffe ou autre chose, mais je n’ai pas eu l’impression de tirer tout le bénéfice des pneus neufs."

"Nous étions cinquième ou sixième en Q1 et cinquième pendant la majeure partie de la Q2, on était dans une bonne fenêtre mais dès qu’on rate quelque chose, on se fait éliminer."