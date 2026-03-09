Verstappen annonce qu’il disputera les 24 Heures du Nürburgring

C’est confirmé ce matin : Max Verstappen s’apprête à relever un nouveau défi dans sa carrière : le quadruple champion du monde de Formule 1 participera cette année aux 24 Heures du Nürburgring, ce qui marquera ses débuts officiels dans une course d’endurance disputée sur 24 heures.

Le Néerlandais prendra le départ de la célèbre épreuve sur la Nordschleife complète du Nürburgring avec son équipe Verstappen Racing. Il sera au volant d’une Mercedes-AMG GT3 et partagera la voiture avec un trio expérimenté composé de Dani Juncadella, Jules Gounon et Lucas Auer.

Verstappen n’a jamais caché son envie de participer à cette épreuve mythique disputée sur la redoutable Nordschleife, un objectif qu’il prépare activement depuis l’an dernier.

En 2025, il avait ainsi parcouru 14 tours du circuit allemand au volant d’une Porsche Cayman GT4. À l’issue de cette expérience, un panel d’évaluation avait estimé qu’il remplissait les critères nécessaires pour obtenir la licence lui permettant de courir sur ce tracé en catégorie GT3.

Après avoir reçu son DMSB Permit Nordschleife, le pilote de 28 ans avait franchi une nouvelle étape en participant à la neuvième manche de la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Aligné au volant d’une Ferrari 296 GT3, il s’était imposé lors de cette course.

Verstappen s’apprête désormais à passer à la vitesse supérieure en prenant part à la deuxième manche de la saison 2026 de la NLS, qui servira de préparation directe à ses débuts dans l’épreuve des 24 Heures.

Cette deuxième course de la NLS se déroulera le week-end du 21 mars, soit une semaine après le Grand Prix de Chine de Formule 1. Quant aux 24 Heures du Nürburgring, elles sont programmées du 14 au 17 mai.

Un autre élément pourrait également jouer en faveur du pilote Red Bull. Si le Grand Prix d’Arabie saoudite venait à être annulé en raison du conflit en cours au Moyen-Orient, Verstappen pourrait aussi participer aux qualifications des 24 Heures, prévues les 18 et 19 avril.

La voiture engagée par Verstappen Racing portera le numéro 3, celui qu’il utilise cette saison en Formule 1. Le projet bénéficie du soutien de Red Bull, dont la marque apparaîtra largement sur la livrée de la Mercedes-AMG GT3.

Pour ces épreuves, l’équipe sera officiellement engagée sous le nom Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, tandis que l’exploitation de la voiture sera assurée par Team Winward Racing.

Verstappen s’est réjoui de pouvoir enfin concrétiser ce projet qui lui tient particulièrement à cœur.

"La Nordschleife du Nürburgring est un endroit spécial. Il n’y a aucun autre circuit comme celui-là. Les 24 Heures du Nürburgring figurent sur ma liste depuis longtemps, donc je suis ravi que nous puissions maintenant concrétiser cela"

Le pilote néerlandais a également rappelé l’importance de sa préparation réalisée l’an dernier.

"L’an dernier, j’ai obtenu mon DMSB Permit Nordschleife et j’ai participé à la NLS9, que nous avons remportée. Cette préparation est inestimable, parce que nous avons appris énormément de choses que nous pouvons appliquer à notre programme cette année avec la NLS2 et la course des 24 Heures."

Entouré d’équipiers expérimentés et soutenu par deux partenaires majeurs, Verstappen aborde ce nouveau défi avec ambition.

"Nous avons une équipe très solide avec Dani, Jules et Lucas, ainsi qu’un soutien fantastique de Red Bull et de Mercedes-AMG Motorsport."

"Maintenant, tout repose sur une bonne préparation avant les événements afin de pouvoir maximiser notre performance en course."