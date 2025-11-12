Verstappen admet avoir un regret sur sa saison 2025

Max Verstappen n’a pas encore totalement dit adieu à ses espoirs de titre pour la saison 2025 de F1, mais le pilote Red Bull a tiré un premier bilan de cette année délicate, durant laquelle il a lutté contre les pilotes McLaren.

Le Néerlandais est satisfait de ce qu’il a fait globalement, notamment de ses performances intrinsèques, mais il regrette certains points de celle-ci, dont le Grand Prix d’Espagne, qui reste certainement le point le plus gênant de son exercice 2025.

Alors qu’il était quatrième et qu’il a été ordonné de laisser passer George Russell après être passé au large au premier virage sans respecter le chemin demandé par les commissaires, Verstappen a ralenti pour se faire dépasser par la Mercedes, mais il l’a percuté volontairement.

"Je suis satisfait de ma saison" a déclaré Verstappen à Viaplay. "Le seul point critique est la situation à Barcelone. Ce qui s’est passé là-bas n’était bien sûr pas génial, mais cela venait aussi du fait que je m’investis vraiment. J’aurais aussi pu dire ’ma voiture n’est pas rapide, je vais laisser tomber’."

Il admet aujourd’hui que ce n’était pas correct, mais se défend en assurant qu’il cherche toujours à faire le maximum, et qu’il va des fois trop loin dans cette démarche. Ici, c’était la frustration d’avoir raté sa relance, puis d’avoir reçu une consigne de son ingénieur, qui l’a poussé selon lui à faire cela.

Une action qui reste impardonnable, et qui lui avait valu une pénalité le renvoyant en dixième place, avec un seul point contre les 10 ou 12 qu’il aurait pu inscrire en terminant cinquième voire quatrième.

"C’est en partie parce que je ne peux pas m’accepter, quand je sors de la voiture, de ne pas avoir tout donné et tout fait. Cela me met en colère contre moi-même. Je ne peux pas me contenter de donner 80 % de mes efforts. Je dois sortir de la voiture avec le sentiment d’avoir tout essayé."

"J’étais furieux de ce qui s’était passé dans la ligne droite lors de la relance, puis dans le premier virage, et ensuite j’ai reçu le message radio m’informant que je devais rendre ma position. À ce moment-là, tous les voyants sont passés au rouge. Ce n’était pas bon, et on apprend de cela."

"Et des moments comme ceux-là ne se reproduiront probablement plus. On peut se retrouver dans une situation similaire avec la voiture, mais c’est quelque chose dont on tire des leçons. Mais en termes de performances, je suis satisfait. Je suis particulièrement content de moi en qualifications. C’était peut-être l’un de mes points faibles au début de ma carrière."

Verstappen pense avoir fait le maximum durant sa saison avec ce qu’il avait à disposition, même s’il juge difficile d’évaluer les performances de sa RB21 sur la saison.

"Il faut toujours regarder ce que l’on a laissé sur la table. Aurais-je pu être plus constant ou meilleur ? Je pense qu’avec le matériel dont je disposais, j’ai en moyenne maximisé le potentiel. C’est positif. De l’extérieur, il est très difficile d’évaluer le niveau de compétitivité réel de la voiture."