Verstappen a surmonté une Q3 ’chaotique’ pour signer la pole à Austin

Poleman et vainqueur du Sprint pour lancer son week-end, Max Verstappen a enchaîné avec une pole position nette à Austin en vue de la course. Le pilote Red Bull essaiera donc de faire le week-end parfait et de gagner le Grand Prix des Etats-Unis.

Il sera devant Lando Norris et Charles Leclerc au départ, et il devra résister aux deux hommes ainsi qu’à George Russell, puisque les quatre top teams sont présents sur les deux premières lignes de la grille.

"C’était bien, la voiture était très forte sur chaque secteur. Essayer de faire un tour complet ici est parfois difficile. Il fait chaud, le vent est fort, et le vent de dos dans le premier secteur est un défi" a déclaré Verstappen.

"Le premier tour en Q3 était bon, j’ai amélioré par rapport à la Q2. Je n’ai pas pu faire mon dernier run, c’était un peu chaotique avec les tours de sortie, mais on n’en a pas eu besoin, le premier tour a suffi."

En effet, sa sortie des stands a été trop tardive en milieu de Q3 et il est passé sous le drapeau à damier à deux secondes près. Mais c’est surtout le vent qui l’a inquiété et surpris dans cette qualification, avec un effet important dans le premier secteur.

"C’était difficile avec le vent, qui s’est levé par rapport à hier, avec le vent par l’arrière dans les Esses, la voiture bouge beaucoup car on perd de l’appui. C’était plus difficile, on gagne du temps dans certains virages mais on ne peut pas être aussi engagé que d’habitude."