Verstappen bat Norris et Leclerc pour la pole à Austin, Piastri en difficulté

C’est l’heure de la qualification principale du Grand Prix des Etats-Unis, qui va déterminer la grille de départ pour la course demain. Une course qui aura de multiples enjeux, à commencer par celui de voir McLaren arrêter l’hémorragie de points face à Max Verstappen.

Après un fiasco à Bakou et quelques points concédés à Singapour, l’équipe a fait un zéro pointé lors du Sprint à cause d’un accrochage qui a impliqué Oscar Piastri et a entraîné dans sa chute Lando Norris. La victoire du pilote Red Bull lui a permis de reprendre huit points sur les deux pilotes.

Mercedes et Williams se sont montrés très performantes tout le week-end, terminant sur le podium du Sprint, tandis que Ferrari doit se résoudre à être plutôt la cinquième force du plateau, légèrement en retrait de l’équipe de Grove.

Il faudra surveiller les performances de Nico Hülkenberg et Fernando Alonso, qualifiés quatrième et sixième au Sprint, qui ont tous les deux été impliqués dans l’accrochage du départ et seront donc revanchards à l’idée de marquer des points.

22h40 : A noter que Stroll a écopé de 5 places de pénalité pour avoir harponné la Haas d’Esteban Ocon en fin de course Sprint. Une pénalité applicable durant cette séance.

22h42 : Stroll a 7 points sur son permis, et Oliver Bearman n’en a pas pris deux de plus malgré sa pénalité pour gain de temps hors de la piste. Il reste donc à 10 unités.

22h48 : Malgré la colère de Zak Brown après le Sprint, dédouanant au passage son duo de pilotes, la situation est très claire pour McLaren : Verstappen est en train de devenir une menace claire et tangible pour le championnat pilotes. La communication de crise n’est pas encore déclenchée à Woking, mais des décisions devront être prises si la tendance ne s’inverse pas rapidement.

22h51 : Ferrari a renouvelé sa confiance en Frédéric Vasseur malgré les rumeurs qui entourent son poste et l’arrivée possible de Christian Horner. C’est le PDG John Elkann qui a mis un terme net à tous les bruits de paddock.

22h54 : Ocon a confirmé que son équipe avait les pièces qu’il faut pour réparer sa voiture, et Stroll s’est excusé : "J’étais trop loin, c’est ma faute, une erreur de jugement. Je suis allé m’excuser auprès de lui" a déclaré le Canadien, qui est un des meilleurs amis du Français dans le paddock.

22h57 : Il fait 34 dans l’air et la piste grimpe à 47 degrés, soit le plus chaud depuis le début du week-end !

23h00 : C’est parti pour la séance qualificative !

Q1 - 18 minutes

23h03 : Et c’est déjà le drapeau rouge, car Isack Hadjar a détruit sa Racing Bulls ! Aucun tour rapide n’a été fait et le Français peste sous son casque, mais sa séance est finie et la qualification est suspendue.

23h10 : La séance va reprendre dans les prochaines secondes.

23h11 : La reprise aura en fait lieu à 23h14 !

23h14 : Les 19 voitures sont alignées dans les stands, et le feu passe au vert.

23h17 : Hülkenberg en termine avec un premier chrono, en 1’34"355. Loin des références d’hier, mais 3 dixièmes de mieux que Gabriel Bortoleto, dans l’autre Sauber.

21h18 : Carlos Sainz arrête son tour rapide avant son terme. Bearman s’intercale entre les Sauber, comme Ocon.

23h19 : Liam Lawson s’empare du meilleur temps, battu par Alonso en 1’33"741. George Russell est deuxième derrière Alonso, à un dixième.

23h20 : Verstappen signe le meilleur chrono en 1’33"590, et Charles Leclerc se place en tête en 1’33"525.

23h21 : Andrea Kimi Antonelli s’est placé cinquième, et Pierre Gasly sixième devant Lawson. Lewis Hamilton se positionne troisième, et Piastri prend le cinquième chrono provisoire.

23h23 : Norris a fait un début de tour très compliqué avec trois petites erreurs et approximations, il l’a stoppé et repart pour une tentative.

23h24 : Sainz a signé le quatrième temps.

23h25 : Norris en termine avec le septième temps seulement, à 3 dixièmes de Leclerc.

23h26 : Russell s’empare du meilleur temps en 1’33"311. Yuki Tsunoda se place neuvième, et Antonelli deuxième à 0"190 de son équipier.

23h28 : Verstappen fait un deuxième chrono et il reprend la tête provisoirement, en 1’33"207. Hülkenberg remonte au cinquième rang, entre les Ferrari. Pour Bortoleto, ce n’est que le 14e temps. Stroll prend le 11e temps, et Ocon le 16e à 11 millième d’une possible qualification.

23h29 : Lawson remonte au cinquième rang, et Gasly se place septième. Franco Colapinto améliore aussi et prend le 15e temps.

23h30 : Albon était provisoirement éliminé mais il signe le meilleur premier secteur absolu et Sainz lui donne l’aspiration, il remonte au huitième rang. Mais son chrono est jugé illégal pour dépassement des limites de piste, comme celui de Stroll ! Colapinto est finalement qualifié pour la Q2.

Les éliminés sont Bortoleto, Ocon, Stroll, Albon et Hadjar.

Q2 - 15 minutes

23h37 : Les pilotes ressortent des stands, et Norris dit qu’il aura besoin d’un autre volant pour le deuxième chrono car le grip de sa poignée gauche est en train de partir en lambeau.

23h40 : Antonelli signe le meilleur temps en 1’33"044, qui fait mieux que Bearman juste avant lui. Russell est derrière Bearman pour le moment.

23h41 : Gasly se place cinquième. Sainz boucle à son tour un chrono et se place à 0"080 d’Antonelli.

23h42 : Hülkenberg prend le cinquième temps devant Lawson et Russell, et le temps de Gasly est annulé. Norris en termine avec le meilleur temps en 1’32"876. Verstappen fait mieux en 1’32"701.

23h43 : Alonso s’est placé cinquième et Bearman améliore en sixième position. Piastri ne fait pas mieux que cinquième. Leclerc termine son premier run de cette Q2 avec le deuxième chrono. Hamilton prend le quatrième chrono.

23h48 : Russell est à la peine dans son tour rapide avec quelques petites fautes, et il en termine avec le sixième temps.

23h49 : Tsunoda ne fait pas mieux que 13e après un tour brouillon.

23h50 : Hülkenberg ne fait pas mieux que 11e, et Antonelli n’améliore pas mais reste cinquième. Le temps de Hülkenberg est annulé.

23h51 : Colapinto ne fait pas mieux que 14e, et Gasly signe un premier chrono valide, normalement, et se place 14e.

23h52 : Lawson perd son temps aussi.

Les éliminés sont Hülkenberg, Lawson, Tsunoda, Gasly et Colapinto.

Q3 - 12 minutes

0h00 : C’est parti pour cette Q3 avec dix pilotes restants pour jouer la partie haute de la grille.

0h03 : Bearman signe le premier chrono de cette Q3, et Piastri ne fait pas mieux que la Haas ! Russell fait mieux en 1’32"959.

0h04 : Antonelli se place deuxième, et Sainz se place quatrième. Leclerc fait un tête-à-queue dans son premier tour, tandis que Norris boucle son chrono en première place en 1’32"904.

0h05 : Verstappen va encore plus vite en 1’32"510, soit près de quatre dixièmes d’avance. Alonso est huitième, et Hamilton est neuvième.

0h10 : L’ingénieur lui dit qu’il doit rouler vite car ils sont un peu en retard sur le timing pour avoir un deuxième tour rapide.

0h11 : Leclerc en termine avec le deuxième chrono ! Il est à 297 millièmes de seconde de la Red Bull. Verstappen n’aura pas de dernier tour rapide, il a raté le chrono !

0h12 : Hamilton se place quatrième et Bearman septième. Russell se place troisième et Sainz huitième.

0h13 : Norris prend le deuxième temps avec six millièmes de marge sur Leclerc, et Piastri ne fait pas mieux que sixième ! Et Antonelli reste septième.

Verstappen est en pole pour la deuxième fois du week-end, et il sera de nouveau avec Norris en première ligne. Leclerc est troisième et sera accompagné en deuxième ligne par Russell. Hamilton et Piastri seront derrière eux, devant Antonelli et Bearman en quatrième ligne. La cinquième ligne sera entièrement espagnole avec Sainz et Alonso.