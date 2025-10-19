Norris ’n’avait aucune chance d’être en pole’ à Austin face à Verstappen
Le pilote McLaren F1 est donc satisfait de sa deuxième place
Lando Norris s’élancera depuis la deuxième place de la grille pour la course du Grand Prix des Etats-Unis, comme c’était le cas lors du Sprint ce samedi. En effet, le pilote McLaren F1 a encore été le plus rapide derrière un Max Verstappen intouchable.
Le pilote britannique confirme qu’il a connu plus de difficultés mais ne sait pas si cela vient des progrès de la concurrence, alors que McLaren n’a pas roulé lors du Sprint après un double abandon au départ.
"C’était un peu plus dur aujourd’hui, pour une raison que j’ignore. J’étais plus à l’aise hier, je ne sais pas si les autres ont progressé ou si le vent nous fait plus de mal" s’est interrogé le Britannique.
"Mais on a eu du mal à faire des tours et être aussi rapide que Max. On attaquait, je suis heureux de la deuxième place, ça aurait pu être pire et je n’avais aucune chance d’être en pole aujourd’hui."
Interrogé sur ce qu’il espère faire en course, à commencer par franchir le premier tour, il rappelle qu’il n’a rien fait de mal au départ du Sprint, et s’attend à une lutte intense avec Verstappen.
"Ne pas me faire percuter sera la clé pour demain ! Je pense qu’on aura une belle bataille avec Max, on en a eu de belles par le passé et j’ai hâte d’y retourner."
