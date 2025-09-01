Vasseur salue la ’bonne réaction’ d’un Hamilton ’dans le rythme’ à Zandvoort

Frédéric Vasseur tient à voir le positif dans un week-end du Grand Prix des Pays-Bas terminé par un double abandon pour Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Le directeur de Ferrari reconnait que les choses ont été délicates tout le week-end pour la Scuderia.

"Globalement, ce week-end a été difficile" reconnait Vasseur. "Nous avons eu un vendredi très mauvais, après quoi toute l’équipe et les pilotes ont fait du bon travail pour remonter la pente et nous avons eu un rythme correct en course."

"Malheureusement, Lewis a perdu le contrôle de sa voiture, il est allé un peu plus au large que le tour précédent dans le même virage et a touché la partie humide du bord de piste" poursuit le Français, qui a apprécié l’attitude du septuple champion du monde.

"Globalement, la réaction de Lewis a été bonne après la Hongrie : il était dans le rythme de la voiture et de Charles dès le début du week-end. Il rattrapait Russell à ce stade de la course. C’était une bonne remontée après deux courses difficiles avant la trêve. Mais le résultat n’est certainement pas celui escompté pour lui, c’est sûr."

Et de confirmer que son pilote a changé d’état d’esprit, après s’être laissé dépasser par la déception en Hongrie : "Oui. Je pense que nous le verrons lors du débriefing complet à l’usine."

"Mais sa première réaction après la course a été plus positive ce week-end, car il était là et se battait pour la cinquième ou la quatrième place. C’est bien mieux que ce qu’il a fait lors de la dernière course, à Budapest. Cela signifie que je pense qu’il a retrouvé confiance et que c’est une bonne préparation pour Monza."

Charles Leclerc était en chemin pour un bon résultat avant d’être accroché par Andrea Kimi Antonelli, mais Ferrari ne se laisse pas abattre : "Quant à Charles, Kimi est venu s’excuser et je pense que c’était juste un incident de course, il était un peu trop optimiste."

"Avant cela, Charles avait affiché un bon rythme, se rapprochant de Russell, Hadjar et Verstappen, mais il a dû dépasser Russell à deux reprises car il avait perdu deux places avec la voiture de sécurité."

"Quoi qu’il en soit, nous savions que Zandvoort ne nous conviendrait pas et le point positif est que nous avions un très bon rythme de course, mais bien sûr, ce n’est pas bon de rentrer à la maison avec zéro point."

"Quant à Monza qui arrive déjà ce week-end, nous espérons être en meilleure position et il sera important de faire un bien meilleur vendredi qu’ici pour bien lancer notre Grand Prix d’Italie."