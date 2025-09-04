Vasseur promet que Ferrari ’soutiendra toujours’ Hamilton
Le Britannique est un leader "émotionnel"
Frédéric Vasseur assure que Lewis Hamilton a besoin de soutien, malgré sa vaste expérience et sa résistance à la pression. Le directeur de Ferrari explique que le septuple champion du monde de F1 est parfois friable face au stress ou aux mauvais résultats, comme tous les autres pilotes, malgré la solidité qu’on lui connait et que son patron ne nie pas.
"C’est certain, mais il est aussi émotionnel" a déclaré Vasseur au podcast F1 Nation. "Cela signifie qu’il a aussi besoin de notre soutien quand il traverse des moments difficiles, et nous devons aussi le pousser dans ces moments-là."
"Spa et Budapest ont été difficiles pour lui, mais il peut être sûr qu’il a tout le soutien de tout le monde à Maranello pour se relever, pour revenir. Je suis vraiment convaincu qu’il y parviendra, et nous devons être là pour le soutenir chaque jour, et je le soutiendrai chaque jour, Lewis."
Le Français confirme que la Scuderia aura un soutien inconditionnel car c’est un vrai leader : "C’est une question de soutien et de continuité. Il est pleinement motivé, il pousse comme un fou, il essaie de tirer le meilleur de tout le monde et il aura toujours mon soutien pour ça. Il est capable d’obtenir le meilleur des autres."
"C’est un champion, il fait du très bon travail, il a aussi la vitesse. Mais une autre de ses qualités, c’est de réussir à tirer le meilleur des gens autour de lui, une motivation supplémentaire, un élan en plus, et cette qualité, il l’a assurément. Mon travail, c’est aussi de lui apporter mon soutien pour qu’il puisse faire le meilleur travail possible."
Selon Vasseur, la présence de Hamilton est aussi bénéfique pour Charles Leclerc : "Probablement, oui. Il est clair pour moi que cela a aussi un peu aidé Charles, en relâchant une partie de la pression sur lui, et il a fait du très bon travail depuis le début de la saison."
"Je pense que Charles a aussi progressé dans son approche, dans sa structure, il est plus mature, et ça, je ne sais pas si c’est en partie grâce à la contribution de Lewis, mais cela vient aussi de la maturité de Charles."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Ferrari
- Vasseur promet que Ferrari ’soutiendra toujours’ Hamilton
- Ralf Schumacher ému par sa première visite de Ferrari à Maranello
- Ferrari recrute un nouveau responsable aérodynamique mais perd son ingénieur performance
- Hamilton admet ressentir l’énorme pression de Ferrari pour Monza
- Ferrari présente sa superbe livrée de Monza en hommage à Lauda (+ photos)