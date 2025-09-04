Vasseur promet que Ferrari ’soutiendra toujours’ Hamilton

Frédéric Vasseur assure que Lewis Hamilton a besoin de soutien, malgré sa vaste expérience et sa résistance à la pression. Le directeur de Ferrari explique que le septuple champion du monde de F1 est parfois friable face au stress ou aux mauvais résultats, comme tous les autres pilotes, malgré la solidité qu’on lui connait et que son patron ne nie pas.

"C’est certain, mais il est aussi émotionnel" a déclaré Vasseur au podcast F1 Nation. "Cela signifie qu’il a aussi besoin de notre soutien quand il traverse des moments difficiles, et nous devons aussi le pousser dans ces moments-là."

"Spa et Budapest ont été difficiles pour lui, mais il peut être sûr qu’il a tout le soutien de tout le monde à Maranello pour se relever, pour revenir. Je suis vraiment convaincu qu’il y parviendra, et nous devons être là pour le soutenir chaque jour, et je le soutiendrai chaque jour, Lewis."

Le Français confirme que la Scuderia aura un soutien inconditionnel car c’est un vrai leader : "C’est une question de soutien et de continuité. Il est pleinement motivé, il pousse comme un fou, il essaie de tirer le meilleur de tout le monde et il aura toujours mon soutien pour ça. Il est capable d’obtenir le meilleur des autres."

"C’est un champion, il fait du très bon travail, il a aussi la vitesse. Mais une autre de ses qualités, c’est de réussir à tirer le meilleur des gens autour de lui, une motivation supplémentaire, un élan en plus, et cette qualité, il l’a assurément. Mon travail, c’est aussi de lui apporter mon soutien pour qu’il puisse faire le meilleur travail possible."

Selon Vasseur, la présence de Hamilton est aussi bénéfique pour Charles Leclerc : "Probablement, oui. Il est clair pour moi que cela a aussi un peu aidé Charles, en relâchant une partie de la pression sur lui, et il a fait du très bon travail depuis le début de la saison."

"Je pense que Charles a aussi progressé dans son approche, dans sa structure, il est plus mature, et ça, je ne sais pas si c’est en partie grâce à la contribution de Lewis, mais cela vient aussi de la maturité de Charles."