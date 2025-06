Vasseur : Ferrari doit continuer à mieux déchiffrer les Pirelli

Le directeur de Ferrari en Formule 1, Frédéric Vasseur, estime que la maîtrise des pneus Pirelli est un facteur de différenciation de performance plus important que les ailerons flexibles.

La FIA, l’instance dirigeante de la F1 a introduit des tests plus stricts sur la flexion de l’aileron avant lors du Grand Prix d’Espagne. McLaren, leader du championnat, était pressentie comme la plus impactée. L’écurie a finalement dominé la course avec un doublé, menant toutes les séances et réalisant son meilleur tour 1,2 seconde plus vite que la Red Bull de Max Verstappen.

Vasseur avait affirmé avant Barcelone que ces changements pourraient changer la donne. Bien qu’il ait estimé que le nouveau règlement avait un certain impact, il estime que les pneus Pirelli, réputés pour leur sensibilité, constituaient un facteur de différenciation de performance plus important que les ailerons flexibles.

"Monaco ne peut pas servir de référence, c’est un peu hors du commun," confie Vasseur lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du premier week-end d’application du nouveau règlement sur les ailerons et des évolutions vues depuis Imola.

"Même si l’on modifie l’écart de performance d’un dixième, cela peut faire une énorme différence en termes de position, mais pas par rapport à McLaren, car ils ont toujours deux ou trois dixièmes d’avance."

"Si l’on prend l’exemple de la course de Barcelone, au 40e tour, nous étions cinq secondes derrière Norris, et je pense que cela signifie que le rythme était bien meilleur qu’il y a trois ou quatre courses, lorsque nous étions à un tour à Miami."

"Je ne dis pas que c’est l’aileron avant, ce n’est pas un raccourci, mais nous avons tous le même problème : comprendre les pneus et les composés en termes de régularité et de performance. C’est vrai pour nous, mais c’est aussi vrai pour les autres."

"Nous avons beaucoup plus d’informations sur ce point que sur l’écart de performance de l’aileron avant. Ce n’est pas le facteur le plus important en termes de performance, mais il faut en tenir compte, car avec un dixième, on change complètement la grille, ce qui peut être un facteur de différenciation."