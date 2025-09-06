Alonso se félicite d’être huitième après une qualification ’bien gérée’

Fernando Alonso a encore tenu Aston Martin F1 à bout de bras à Monza, lors d’une séance qualificative qu’il a terminée en neuvième place. Le pilote Aston Martin F1 s’élancera huitième après la pénalité de Lewis Hamilton pour la course du Grand Prix d’Italie.

"Je suis heureux, car nous ne nous attendions pas à être en Q3 ici à Monza. Je pense que la voiture était bien meilleure lors des qualifications et que l’équipe a bien géré la séance grâce à une bonne préparation des pneus et une bonne gestion du trafic, ce qui peut toujours être un défi ici" a déclaré Alonso.

Le double champion du monde reconnait qu’il s’inquiète pour la course car tout au long de la saison, l’Aston Martin AMR25 a souffert d’un manque de vitesse de pointe qui pourrait être particulièrement handicapant à Monza.

"Ce n’est un secret pour personne que nous sommes plus lents dans les lignes droites, mais nous partons demain dans le top 10, nous pouvons donc être un peu plus optimistes pour la course et voir si nous pouvons nous battre pour marquer des points."

Lance Stroll a été éliminé en Q1 pour la 11e fois en 16 courses, et il ne semblait pas en mesure d’expliquer où se fait l’écart avec son équipier : "C’était très serré, j’ai fait ce que je pouvais mais le classement est tellement serré que la 17e place était le maximum à espérer. Les tours étaient propres, peut-être qu’une meilleure aspiration aurait aidé."

"Nous sommes arrivés à Monza en sachant que ce week-end allait être difficile pour nous, car ce circuit ne convient pas vraiment à notre voiture. Nous avons fait ce que nous pouvions lors des qualifications aujourd’hui. Nous verrons ce que nous pouvons faire demain et espérons avoir des occasions à saisir."