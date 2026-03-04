Vasseur est impatient ’d’évaluer la compétitivité’ de Ferrari en Australie
Un premier test grandeur nature pour la SF-26
Après un hiver à ne pas céder aux questions demandant qu’elle est la hiérarchie, et alors qu’on la soupçonne d’être favorite ou parmi les meilleures équipes, l’équipe Ferrari va enfin afficher son véritable niveau en Australie ce week-end.
Equipe la plus rapide de l’hiver et aussi parmi les plus fiables, elle a impressionné par son audace technique sur certaines nouveautés apportées à la SF-26 pendant les tests.
Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, a rappelé le bilan positif de l’hiver et reste évidemment prudent, même s’il ne cache pas sa satisfaction d’enfin pouvoir se comparer à la concurrence.
"Nous avons parcouru un bon nombre de kilomètres lors des essais à Bahreïn, ce qui nous a permis de recueillir de nombreuses données pour mieux comprendre la SF-26" a déclaré Vasseur.
"Nous avons travaillé méthodiquement sur divers domaines clés et avons recueilli une grande quantité d’informations utiles. Les conditions lors des essais ne sont jamais vraiment représentatives et Melbourne sera la première véritable occasion d’évaluer notre compétitivité par rapport à nos adversaires."
"Comme d’habitude en début de saison, il y a beaucoup d’inconnues et nous aborderons le week-end avec concentration et humilité."
