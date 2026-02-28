Une star montante de la NASCAR révèle pourquoi Antonelli est ’un des meilleurs’

Connor Zilisch est un jeune pilote de NASCAR qui fait cette année ses débuts dans la première division du championnat de stock-car, la Cup Series. Auteur d’un parcours atypique pour un pilote de NASCAR, il a révélé avoir toujours su que Kimi Antonelli parviendrait en Formule 1 après avoir pratiqué le karting avec le pensionnaire de Mercedes F1.

Les deux pilotes ont grandi en courant l’un contre l’autre en karting lorsque le pilote américain passait ses étés en Europe pour acquérir de l’expérience dans d’autres formes de compétition. Le pensionnaire de Trackhouse Racing a expliqué à quel point son rival de l’époque était impressionnant.

"J’ai passé beaucoup de temps en Europe. Ce furent certains des moments les plus cools de ma vie. Je suis allé en Europe à l’âge de 11, 12, 13, 14 ans. J’y ai passé quelques étés quand je n’avais pas école. Je partais là-bas trois mois d’affilée, pour courir contre des gars comme Kimi Antonelli" se souvient Zilisch dans le podcast Gypsy Tales.

"J’ai passé trois ou quatre ans à courir contre lui. J’ai toujours su qu’il irait en F1. Je l’ai toujours su. C’est l’un des meilleurs pilotes, l’un des trois meilleurs contre lesquels j’ai couru, simplement sur le plan du talent pur. Donc je savais que c’était l’un de ceux qui allaient réussir, tout comme des gars comme Arvid Lindblad."

"C’est fou de voir qu’ils ont continué jusqu’en F1. Mais le karting est un sport tellement génial. Je ne m’en rendais pas compte à l’époque, mais ces journées et ces mois passés en Europe, sans mes parents, à grandir... j’allais dîner seul à vélo. C’étaient les jours les plus cools de ma vie, et je ne réalisais pas alors à quel point c’était exceptionnel."

"Avec le recul, les souvenirs que j’en garde montrent que j’ai grandi, que j’ai énormément appris en tant qu’enfant et que j’ai mûri. Je considère définitivement cette période comme l’une des plus belles que j’aurai jamais vécues."

Invité à préciser ce qu’il voyait en Antonelli, Zilisch a partagé une anecdote qui lui a fait comprendre le talent de l’Italien : "C’est le genre de gars qui, peu importe ses réglages, peu importe la piste ou les conditions, fait partie de ceux qui persévèrent et sont toujours devant."

"Et il était l’un de ces gars : peu importe la situation, que ce soit les essais, une manche qualificative ou n’importe quoi d’autre, il était toujours en tête. Il savait simplement tirer le maximum de son kart. Et c’est drôle, j’ai une anecdote."

"Il est venu courir en Amérique. Il a fait une course à Miami, et l’un de mes meilleurs amis était son coéquipier. Cet ami et son père pensaient que tout venait de son moteur. Comme il était le coéquipier de Kimi, et que le gamin disait ’ça doit être son moteur’, Kimi a échangé son moteur avec lui."

"Kimi a littéralement échangé les moteurs avec ce gamin. Kimi est allé encore plus vite et l’autre a ralenti. C’est le genre de situation où l’on ne réalise pas à quel point il fait la différence jusqu’à ce qu’on fasse quelque chose comme ça."

"On suppose toujours que c’est le matériel, et lui a dit ’OK, échangeons alors’. Ils ont échangé, et Kimi est allé plus vite. C’est quelque chose que je cite toujours quand je pense à Kimi. Il tire le meilleur de tout ce qu’on lui donne."