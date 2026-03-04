Une nouvelle ère s’ouvre pour Red Bull et Hadjar à Melbourne

Le début de la nouvelle ère pour la F1 qui s’ouvre ce week-end sera aussi un grand début pour Red Bull, dont le moteur développé par le département Powertrains et par Ford va prendre la piste pour la première fois dans le cadre d’un week-end de Grand Prix.

Max Verstappen a salué le travail accompli par son équipe et par le nouveau département moteur, qui a réussi à faire fonctionner son V6 hybride de manière fiable dès les essais de pré-saison.

"Il sera très positif de retrouver la piste et de lancer la saison. La préparation a semblé particulièrement longue jusqu’à présent et il est enthousiasmant de reprendre enfin la compétition" a déclaré Verstappen.

"À Bahreïn, voir la voiture équipée de notre propre unité de puissance enchaîner autant de tours a été impressionnant ; beaucoup de visages affichaient de la fierté lors de sa première sortie et l’équipe a accompli un travail remarquable."

"Après avoir piloté la voiture dans le simulateur pendant si longtemps, le moment où j’ai enfin pu la voir prête à partir m’a donné des frissons."

"Le véritable test commence maintenant. Concernant Melbourne, j’ignore comment la situation va évoluer, mais nous avons beaucoup appris et nous travaillons à optimiser la voiture du mieux possible."

"Ce circuit évoque évidemment de très bons souvenirs pour moi, notamment parce que j’y ai disputé ma toute première course de Formule 1. Cette année représentera toutefois un défi particulièrement intéressant et j’ai hâte de voir ce qu’il en résultera."

Ce week-end, Isack Hadjar disputera son premier week-end pour Red Bull à l’occasion du lancement de sa deuxième saison. Il est le 15e pilote à rouler pour l’équipe depuis ses débuts à Melbourne il y a 21 ans.

"Je suis ravi de me rendre à Melbourne et de débuter mon premier week-end en tant que pilote Oracle Red Bull Racing. C’est un moment spécial pour moi, l’aboutissement d’un travail de longue haleine" note le Français.

"La préparation hivernale a été intense, mais le circuit de l’Albert Park est incroyable et je me sens prêt. L’objectif de ce week-end est de prendre confiance avec la nouvelle réglementation en conditions de course, de travailler en étroite collaboration avec l’équipe et d’extraire tout le potentiel de la voiture dès la première séance afin de bien lancer la saison."

Laurent Mekies, le patron de Red Bull, se félicite de ce que représente cette nouvelle saison pour Red Bull : "Melbourne représente un moment historique pour l’écurie, marquant les débuts de la RB22, notre première monoplace conçue selon la nouvelle réglementation, et, de manière très significative, la première apparition en conditions de course du moteur Red Bull Ford Powertrains DM-01."

"C’est le résultat d’une quantité immense de travail, de dévouement et de conviction de la part de toutes les personnes impliquées dans le projet. Nous sommes conscients de l’ampleur de la tâche."

"Construire une unité de puissance compétitive en partant de zéro est l’un des plus grands défis de notre sport. C’est un défi que nous avons relevé ensemble, et ce week-end constitue l’étape la plus importante de ce parcours jusqu’à présent."

Hannah Schmitz s’apprête à devenir la première femme, avec l’ingénieure Laura Müller de chez Haas, à avoir un virage de circuit de F1 nommé en son honneur. Le virage 6 leur sera dédié lors du Grand Prix d’Australie afin de célébrer la Journée internationale des droits des femmes.

"Le début d’une nouvelle saison apporte toujours une part d’incertitude, et cette année comporte encore plus de variables à assimiler, mais c’est ce qui rend l’aspect stratégique si passionnant pour moi" s’est félicité la stratège.

"Nous devrons rester vigilants, réactifs et prêts à prendre des décisions tranchées lors des premières manches ; un défi de taille nous attend."

"Il est également très particulier de voir le virage ’Müller Schmitz’ inauguré à l’Albert Park, reconnaissant ainsi la contribution des femmes dans notre sport. Je suis très fière d’en faire partie et j’ai hâte de le voir en personne ; ce sera un moment chargé de sens."