Cinq zones de ’straight mode’ révélées pour débuter la saison F1 en Australie

La Formule 1 va inaugurer l’un de ses changements techniques majeurs lors de l’ouverture de la saison, à l’occasion du Grand Prix d’Australie. Le nouveau straight mode (SM), pierre angulaire de l’aérodynamique active des monoplaces 2026, sera utilisable dans pas moins de cinq portions du circuit de l’Albert Park.

Les F1 de la nouvelle génération sont en effet dotées d’une aérodynamique active renforcée, avec des éléments mobiles à l’avant comme à l’arrière. Ces ailes peuvent se repositionner afin de réduire la traînée dans les portions rapides. Contrairement au DRS, limité à l’aileron arrière et pensé comme une aide directe au dépassement, le straight mode n’a pas vocation à faciliter les attaques roue contre roue. Son objectif est avant tout d’améliorer l’efficience de la voiture en ligne droite, afin de moins solliciter le groupe propulseur.

Des zones plus nombreuses que le DRS

L’élaboration du règlement encadrant cette aérodynamique active a suscité de nombreux débats, notamment sur la définition des zones autorisant l’activation du straight mode, là où la traînée est minimisée. Il était attendu que ces zones soient plus nombreuses que celles du DRS, compte tenu du rôle différent de ce dispositif, et qu’elles ne soient pas nécessairement situées sur des lignes parfaitement droites.

Des incertitudes ont néanmoins subsisté quant au niveau de charge latérale jugé trop risqué pour autoriser l’utilisation du mode, ainsi que sur le moment précis où une zone SM devait débuter, en particulier lorsque les voitures ne sont plus limitées par la motricité.

Pour Melbourne, les quatre anciennes zones DRS - la ligne droite de départ-arrivée, la portion entre la première chicane et le virage 3, l’enchaînement légèrement incurvé du virage 6 jusqu’aux esses 9-10, puis la longue ligne droite menant au virage 11 - seront toutes converties en zones straight mode.

À celles-ci s’ajoute une cinquième zone, plus courte, située dans la seconde moitié de la section rapide sous les arbres, entre le virage 5 et le rapide droite du virage 6. À noter également que les zones situées au milieu du tour débuteront légèrement plus tôt que ne le faisaient auparavant les zones DRS.

La Fédération Internationale de l’Automobile a par ailleurs confirmé l’emplacement du point de détection du nouveau mode moteur dédié au dépassement (Overtake). Celui-ci sera situé juste après l’avant-dernier virage, avec une activation possible juste avant le dernier virage.

Ce mode permettra au pilote à moins d’une seconde d’un rival de charger et de déployer 0,5 MJ d’énergie supplémentaire au tour suivant, afin de fonctionner à puissance maximale un peu plus longtemps. Petite subtilité : cette énergie pourra être utilisée quand le pilote le souhaite tout au long du tour à venir ! De quoi prendre un rival par surprise.

Petit glossaire de la F1 nouvelle génération

Voici quelques termes que vous entendrez fréquemment cette saison et à bien retenir !

Aérodynamique active (Active aero)

Désigne l’ensemble des éléments aérodynamiques mobiles (ailerons, volets, fentes) capables de modifier la traînée et l’appui au cours d’un tour. Activés par le pilote dans des sections définies du circuit (SM), ils permettent d’alterner entre une configuration « ligne droite » à faible appui et une configuration « virage » à fort appui, optimisant le compromis entre vitesse de pointe et performance en courbe.

Boost

Commande autorisant la délivrance temporaire de la puissance maximale combinée du moteur thermique et du moteur électrique. Utilisée pour attaquer ou se défendre, elle met à disposition toute la puissance du groupe propulseur, indépendamment de la position sur le circuit. Une nouvelle arme stratégique indépendante du mode dépassement (Overtake).

Overtake

Nouveau mode destiné à favoriser les dépassements, en remplacement du DRS. Lorsque le pilote poursuivant se trouve à moins d’une seconde d’un rival au point de détection, il peut activer ce mode pour bénéficier d’un surplus de puissance. Contrairement au DRS, le mode Overtake n’est pas limité à des zones fixes et peut être géré stratégiquement sur l’ensemble du tour.

Recharge

Terme désignant le processus de récupération d’énergie, principalement lors des phases de freinage, de clipping, de super clipping ou de lever de pied. Cette énergie est stockée dans la batterie afin d’être réutilisée ultérieurement.