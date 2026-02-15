’Une bête vivante’ : l’incroyable naissance de Red Bull Powertrains Ford

Créer un motoriste de Formule 1 à partir de rien est un défi que peu d’équipes ont osé relever au XXIe siècle. Pour Red Bull Powertrains, l’aventure a débuté en 2022, en vue de l’annonce des nouvelles réglementations moteur pour 2026. Quatre ans plus tard, son directeur Ben Hodgkinson, un ancien de Mercedes F1, décrit un projet aussi exaltant qu’intense, qu’il compare à une entité en perpétuelle évolution.

À partir de 2026, Red Bull devient en effet sa propre structure motoriste, un cas unique à l’ère moderne pour une équipe n’étant pas un constructeur automobile traditionnel. Mais au-delà du simple développement d’un moteur, Hodgkinson explique que le véritable enjeu a été de bâtir une entreprise entière, avec sa culture, ses méthodes et son identité.

"Quand on m’a présenté l’opportunité, j’ai adoré l’idée de partir d’une feuille blanche – pas seulement pour l’unité de puissance, mais pour toute l’entreprise," confie-t-il.

"Nous pouvions la construire sur mesure en fonction de ce que nous savions des règlements à venir, et essayer d’en faire un avantage. Mais partir de zéro, c’est une phrase très courte mais qui ne dit rien de l’ampleur du défi... et il m’a fallu un moment pour réaliser le poids réel de ce que cela impliquait."

L’ampleur ? Elle s’est rapidement matérialisée dans les chiffres. En l’espace de quelques années, Red Bull Powertrains est passée d’un embryon à une organisation de près de 700 personnes.

"Quand l’entreprise a démarré, nous étions cinq dans un petit bureau, avant même que les usines ne soient construites. Ensuite, chaque mois, 20 personnes ou plus arrivaient."

Cette croissance ultra-rapide a profondément bouleversé les rôles internes.

"Les responsabilités changeaient de semaine en semaine. Une semaine, une seule personne concevait les pièces, les commandait et les fabriquait. La semaine suivante, le gars chargé de les produire arrivait."

Pour Hodgkinson, cette dynamique a fait de Red Bull Powertrains une structure en mouvement permanent.

"C’est devenu une sorte de bête en constante évolution. Et en parallèle, il fallait réussir à s’ancrer dans la culture Red Bull, tout en tirant le meilleur de l’expérience et des connaissances apportées par toutes les nouvelles recrues."

Une diversité cognitive née du risque

L’un des effets les plus marquants de ce recrutement massif - largement issu de motoristes rivaux comme Mercedes, Honda et Renault - est la diversité intellectuelle qui en a résulté, presque par accident.

"Je pense que cela a créé une véritable diversité cognitive au sein du groupe. Et honnêtement, si cela avait été totalement intentionnel, nous serions des génies.... mais c’est plutôt arrivé naturellement."

Selon Hodgkinson, le caractère audacieux du projet a agi comme un filtre naturel.

"Quand vous lancez un projet vraiment ambitieux et audacieux, il attire des gens tout aussi audacieux. Ceux qui sont prudents, qui trouvent ça trop risqué, restent là où ils sont."

"Et ces profils correspondent parfaitement à l’ADN de Red Bull. Ces personnes s’intègrent à la culture Red Bull comme un gant. Et c’est absolument fantastique pour la vitesse d’innovation."

Alors que l’entrée officielle de Red Bull Powertrains en course approche à grands pas, Hodgkinson dresse un bilan aussi exigeant qu’enthousiaste.

"Ces quatre dernières années ont été à la fois passionnantes et extrêmement intenses. Le moteur est bien là, il fonctionne. Mais il en faut plus pour gagner. Nous verrons où nous en serons après les essais de Bahreïn et surtout à Melbourne."