Un tribunal révèle combien McLaren F1 facture ses essais aux jeunes pilotes

Le procès en cours opposant McLaren au champion Indycar Alex Palou a mis en lumière les sommes colossales que les pilotes peuvent payer pour un temps de piste limité en Formule 1.

Les documents récemment rendus publics montrent que le pilote japonais Ryo Hirakawa (en photo), qui court pour Toyota, a déboursé la somme astronomique de 3,5 millions de dollars pour un package comprenant une seule séance d’essais libres lors d’un week-end de Grand Prix et deux essais préparatoires avec d’anciennes F1 chez McLaren.

Le pilote de 31 ans, qui a ensuite rejoint Alpine et a récemment effectué des essais pour Haas, a fait ses débuts en F1 lors de la Libre 1 à Abu Dhabi en 2024, mais cette opportunité lui a coûté très cher, une partie des frais ayant été prise en charge par Toyota.

Les détails financiers ont été révélés dans le cadre de la demande de dommages et intérêts de 20,7 millions de dollars de McLaren contre Palou, qui s’est retiré de son contrat pour rester chez Chip Ganassi Racing. Les documents juridiques déposés par McLaren décrivent la participation de l’Espagnol à la Libre 1 du Grand Prix d’Austin 2022 comme "une dépense inutile", révélant les montants payés par d’autres pilotes pour des programmes d’essais similaires.

Dans son témoignage, le PDG de McLaren, Zak Brown, a également admis que "même Lando Norris" avait dû payer pour participer à des essais avant de décrocher un contrat à temps plein.