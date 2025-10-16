Verstappen veut faire ’encore mieux’ avec Red Bull ce week-end à Austin

Max Verstappen sera encore le pilote à surveiller ce week-end à Austin, lors du Grand Prix des Etats-Unis, alors que le Néerlandais poursuit sa remontée au championnat pilotes.

Le pilote Red Bull Racing, qui compte 63 points de retard sur Oscar Piastri, espère bien profiter du Sprint samedi et de la course dimanche pour continuer à grignoter l’écart sur le leader au classement.

Le quadruple champion du monde peut aussi signer quelques belles statistiques ce week-end. Il compte actuellement 121 podiums en carrière. S’il parvient à finir dans le top 3 dimanche, cela lui permettra d’égaler Sebastian Vettel à la troisième place de ce classement, derrière Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Il vise aussi ce week-end sa 47e pole position pour Red Bull Racing, ce qui lui permettrait de dépasser Ayrton Senna et McLaren et de se hisser à la troisième place de ce duo pilotes/écuries, là encore derrière Schumacher et Hamilton.

"Nous avons fait un pas en avant à Singapour ; nous avons enchaîné plusieurs bonnes courses récemment et nous voulons poursuivre sur cette lancée. J’espère que nous ferons encore mieux ce week-end," explique Verstappen concernant son objectif.

"Je suis retourné à l’usine cette semaine pour me préparer sur le simulateur. L’équipe a travaillé très dur et nous avons analysé les points à améliorer. Sur ce circuit, il s’agit de trouver le bon compromis entre la vitesse en ligne droite et l’appui aérodynamique pour les virages rapides, et les bosses peuvent toujours compliquer les choses."

"Austin c’est aussi une ville sympa où l’on mange très bien, c’est donc toujours un endroit agréable pour courir. C’est un autre week-end sprint, nous devrons donc être rapidement opérationnels car nous aurons moins de temps pour peaufiner les réglages, mais ce sera un défi pour tout le monde."

Pour Yuki Tsunoda, c’est le premier des deux Grands Prix qui pourrait sceller son avenir chez Red Bull Racing, voire dans la filière Red Bull. Le Japonais, qui a progressé avec la RB21 ces derniers temps, a eu toutefois plus de mal à Singapour à être dans le rythme de son chef de file.

A noter que le seul tour le plus rapide de la carrière de Yuki a été réalisé lors du Grand Prix des États-Unis 2023, où il a terminé huitième.

"Je suis impatient d’être à Austin cette semaine. C’est toujours très sympa, très occupé en dehors de la piste, mais agréable. Je vais me détendre en dégustant un barbecue texan classique à un moment donné, mais je reste concentré sur la piste et je veux tirer le meilleur parti de ce week-end. Les week-ends sprint ont leurs propres défis et cela signifie que le travail que vous faites dans la voiture le vendredi doit vraiment compter."

"Depuis Bakou, j’ai l’impression d’avoir pris confiance en moi au volant et les choses ont commencé à se mettre en place pour moi et l’équipe, j’ai trouvé un bon rythme. Singapour a donné lieu à des batailles particulières, mais ici à Austin, j’espère que ce circuit nous permettra de retrouver le niveau où je commençais à tirer le meilleur de moi-même et de la voiture."