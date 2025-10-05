Tsunoda termine hors des points après son ’pire départ’ en carrière

Yuki Tsunoda a terminé 12e du Grand Prix de Singapour après avoir pris le départ en 13e position. Le pilote Red Bull a perdu tout espoir de points quand il s’est retrouvé bloqué dans l’enchaînement des trois premiers virages derrière des voitures qui l’ont fait ralentir.

Selon le Japonais, c’est cette série de problèmes qui lui a coûté sa course, car son rythme était positif lorsqu’il se retrouvait en mesure de rouler dans l’air propre, et cela le frustre.

"Probablement le pire départ que j’ai pris dans ma vie. L’envol lui-même allait, mais j’ai perdu des positions. Tous les espaces où je tentais d’aller étaient bloqués par quelqu’un, un premier tour terrible et c’est dommage car le rythme était très bon après ça. Je ne sais pas quoi dire... mon pire départ" a déclaré Tsunoda.

Le plus incompréhensible pour lui, c’est la manière dont la situation s’est inversée depuis le retour de la pause estivale, où il était en difficulté en course et progressait en qualifications. Cette fois, c’est le samedi qui lui coûte cher.

"Je dois comprendre les raisons pour lesquelles je manquais de grip et ce qu’il manquait sur la préparation des pneus, alors que je les avais lors des courses précédentes. Les longs relais sont bons maintenant, c’est une situation totalement opposée à ce que c’était avant l’Azerbaïdjan, j’ai des difficultés sur un tour et il faut réussir à tout mettre bout à bout."