Hamilton provoque la furie d’Alonso et prend une pénalité

Lewis Hamilton a été convoqué devant les commissaires après qu’une défaillance tardive de ses freins lors du Grand Prix de Formule 1 de Singapour l’ait empêché de maintenir sa Ferrari sur la piste.

Le Britannique était en lutte pour la cinquième place avec son successeur chez Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, lorsque ses freins avant ont semblé commencer à faiblir.

Après avoir été autorisé par son coéquipier Charles Leclerc à rattraper Antonelli, Hamilton a rattrapé le jeune Italien, mais à quelques tours de l’arrivée, il est sorti de la piste au virage 16.

Des étincelles semblaient jaillir du frein avant gauche et, alors que le problème s’aggravait, Hamilton a rendu la sixième place à Leclerc.

Alors qu’il ne restait plus que deux tours à parcourir, Hamilton a perdu plus de 30 secondes, toute son avance sur Fernando Alonso, huitième, et est sorti de la piste à plusieurs reprises dans le but de couper les virages, minimiser les freinages et mener sa Ferrari jusqu’à l’arrivée.

Cela a déclenché un drapeau noir et blanc, Hamilton conservant la septième place au drapeau à damier, terminant avec seulement quatre dixièmes de seconde d’avance sur l’Aston Martin, ce qui a rendu l’Espagnol furieux.

"Je n’en crois pas mes yeux," a déclaré Alonso à la radio. "Est-ce que c’est sûr de rouler sans freins ? Et couper tous les virages comme ça ! Intolérable !"

Avant même que la Ferrari n°44 n’atteigne le parc fermé, Hamilton faisait déjà l’objet d’une enquête des commissaires et a été rapidement convoqué pour une éventuelle violation de l’article 33.3 du règlement sportif de la F1.

Sans surprise, Hamilton a pris 5 secondes de pénalité. Alonso gagne donc la 7e place, Hamilton rétrograde à la 8e.

Les commissaires ont déclaré : "Lors de l’audience, le pilote a confirmé avoir quitté la piste à plusieurs reprises. Il tentait de gérer un problème de freins."

"Cela étant dit, après enquête approfondie et conformément à la liste des exemptions prévues par le Code de Conduite, les commissaires ont estimé que ce motif n’était pas justifiable et ont appliqué la sanction habituelle pour ce type d’infraction. Cette décision n’a été contestée ni par le représentant de l’équipe ni par le pilote."