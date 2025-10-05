’Ca fait mal’ : Leclerc ne comprend pas pourquoi Ferrari finit si loin

Charles Leclerc était plus que frustré à l’arrivée du Grand Prix de Singapour.

Le pilote Ferrari a fini 6e à plus de 45 secondes de la Mercedes F1 de George Russell, qui s’est imposée aujourd’hui sur le circuit de Marina Bay.

Mercedes signe donc une 2e victoire cette saison alors que la Scuderia n’en a toujours aucune. La 2e place du championnat constructeurs s’éloigne peu à peu dans ces conditions et Leclerc le reconnait.

"On perd 15 secondes dans les 15 derniers tours, mais on aurait été à 30 secondes quand même sans cela, et c’est énorme, surtout qu’on n’était pas loin il y a quelques courses. Ils ont fait un pas en avant énorme et on n’a pas réussi," déplore un Leclerc peu optimiste.

"J’ai peu d’espoir qu’on fasse un tel pas en avant car maintenant, on se concentre sur 2026 donc ça va être compliqué jusqu’à la fin de la saison. C’était une course frustrante, on n’était pas dans la bonne fenêtre pour les points et on a dû faire de la gestion."

"L’explication, si on regarde par rapport à McLaren et Red Bull, on est plus ou moins au même écart que les courses précédentes, mais Mercedes a fait un grand pas en avant et on est clairement derrière les autres trois top teams, donc ça fait mal."