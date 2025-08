Tsunoda explique ce qui ’commence à le frustrer’ chez Red Bull

Yuki Tsunoda a connu une course très difficile en Hongrie après être parti des stands. Le pilote Red Bull n’a pas réussi à remonter et échoue en 17e position, mais il explique que ce n’est pas ce que valait sa voiture.

En effet, il a subi un accrochage et les dégâts causés à sa RB21 l’ont handicapé tout au long de la deuxième partie de la course.

"J’ai eu des dégâts en deuxième partie de course jusqu’à la fin, et ce n’était pas sous mon contrôle. Ca m’a coûté beaucoup de rythme" déplore Tsunoda, qui soulève surtout un point problématique depuis deux courses avec son équipe.

"Je pense qu’on aurait pu beaucoup améliorer la communication, car si je me battais pour des points, il y a des situations qui auraient pu être importantes. C’est arrivé deux fois de suite donc je commence à être frustré avec ça. C’est une chose qu’on doit améliorer, et on devra se battre lors de la deuxième moitié de saison."

Tirant le bilan de son début de saison et des 12 courses chez Red Bull, il note que l’obtention d’un package similaire à Max Verstappen récemment l’a bien aidé : "Comme je l’ai dit, c’était positif dans la première moitié de saison en termes de rythme après que le package est arrivé."

"Après avoir eu le plancher, je suis plus proche de Max et plus constant en essais libres et en qualifications. Je me sens plus en mesure de réussir et c’est positif. Mais on vise les points et c’est quelque chose qui, en particulier ce week-end, était difficile à atteindre pour nous."