Russell savoure le début de saison de Mercedes F1 : ’Ca fait longtemps qu’on voulait une telle voiture’

Mercedes F1 a confirmé son statut de favorite au Grand Prix d’Australie, en signant un doublé impressionnant à Melbourne. George Russell s’est imposé après avoir signé la pole position, et malgré un début de course fou durant lequel les Ferrari ont été très rapides.

Mais Mercedes a tenté une stratégie à un seul arrêt en profitant d’une voiture de sécurité virtuelle au bon moment et d’une gestion des pneus particulièrement bonne de la part de ses deux pilotes.

"C’est incroyable. On savait que ce serait difficile, je suis arrivé sur la grille j’ai vu que ma batterie n’avait pas d’énergie, j’ai pris un mauvais départ et je me suis battu avec Charles. Je suis heureux de gagner, merci à toute l’équipe, ça fait longtemps qu’on voulait avoir une telle voiture" a déclaré Russell, qui est satisfait que la course ait été spectaculaire.

"Je suis content que ça vous ait plu ! On avait la suspicion qu’il y aurait cet effet yo-yo, et quand on est en tête c’est impossible de tenir, avec le mode ligne droite on perd du train avant, on sous-vire dans les virages. C’était un peu chaotique mais je suis arrivé entier et on signe le doublé !"

Andrea Kimi Antonelli a raté son départ, comme Russell, mais il a réussi à remonter rapidement dans le top 4, puis deuxième quand les Ferrari se sont arrêtée sous régime de drapeau vert. Il se félicite de ce début de saison impressionnant.

"C’était le meilleur début de saison qu’on pouvait espérer. Le départ a été très mauvais, j’ai perdu beaucoup de positions, je me suis retrouvé à devoir remonter, mais c’était bon, le rythme était très bon, surtout à la fin, et j’ai hâte d’être à la prochaine course" a noté Antonelli.

Lui aussi confirme la variabilité des performances grâce au mode dépassement du moteur hybride : "La course était incroyable dans les premiers tours, le mode overtake est tellement puissant qu’il donne de belles opportunités, c’était amusant. Je vais me reposer et j’ai hâte d’être en Chine."

