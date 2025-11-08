’Trois points bienvenus’ pour Alonso mais de la frustration après le Sprint

Fernando Alonso a terminé sixième du Sprint du Grand Prix du Brésil et a marqué trois points. Le pilote Aston Martin F1 était satisfait d’avoir signé un tel résultat après une belle qualification la veille.

Le pilote espagnol regrette toutefois un emplacement sur la grille qui était mouillé, et qui lui a coûté du temps au départ, avec un dépassement effectué par Max Verstappen au départ.

"Trois points bienvenus pour nous, c’était compliqué pour nous dès le début. Nos places, cinquième et septième pour les Aston, étaient mouillées par rapport aux autres, donc on a perdu un peu d’élan au départ" a déclaré Alonso.

L’autre complication pour Aston Martin a été le fait de devoir abandonner les pneus mediums qui étaient pourtant meilleurs que les tendres, ce qui a compliqué sa fin de course et l’a obligé à gérer ses pneus.

"Au drapeau rouge on avait les bons pneus, les mediums alors que d’autres s’étaient élancés en tendres. On a dû choisir quels pneus mettre à la relance et on n’a pas des mediums illimités, donc ceux en mediums ont dû mettre des tendres et ceux en tendres ont mis des mediums."