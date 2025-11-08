Sauber F1 : Wheatley salue la sécurité après le terrible accident de Bortoleto

La fin du Sprint du Grand Prix de Sao Paulo a été marquée par un violent accident impliquant Gabriel Bortoleto, dont la monoplace a été pulvérisée après un contact à très haute vitesse. Malgré la violence du choc, le Brésilien a pu sortir seul de sa voiture et a rapidement été déclaré apte par le centre médical.

Un constat qui a poussé le patron de l’équipe Sauber, Jonathan Wheatley, à saluer les immenses progrès de la Formule 1 en matière de sécurité.

Sur le dernier tour de l’épreuve Sprint, Bortoleto tentait de dépasser Alex Albon à l’approche du premier virage. En se décalant à l’intérieur, il a perdu le contrôle sur une piste encore piégeuse avec des pneus slicks. Sa monoplace a d’abord violemment heurté le mur en béton, avant de décoller et de s’encastrer dans les barrières à l’extérieur.

La voiture est quasiment détruite, mais le local de l’étape n’a pas été blessé.

"J’ai parlé au responsable du centre médical et, pour le moment, il va parfaitement bien, aucune blessure," a confirmé Wheatley.

"Je pense qu’il faut d’abord souligner le travail incroyable accompli par la FIA en matière de sécurité, en collaboration avec les équipes. On l’a encore vu aujourd’hui. Un crash d’une telle ampleur… que le pilote puisse s’en sortir, se rendre au centre médical, et je suis sûr qu’il sera prêt pour les qualifications, même si je ne suis pas certain pour sa voiture."

Pas encore d’explication claire

Interrogé sur les circonstances de l’accident, Wheatley a refusé de tirer des conclusions hâtives.

"C’est un peu trop tôt pour comprendre la cause. On l’a évidemment vu se produire puis nous avons attendu le ralenti, mais la première préoccupation, c’est de s’assurer que le pilote va bien. C’est sur cela que je me suis concentré après la séance. On va analyser tout ça. Honnêtement, c’est l’un des plus gros crashs que j’ai vus depuis longtemps, et je suis juste soulagé qu’il soit indemne. Comme je l’ai dit, les standards de sécurité en Formule 1 sont vraiment impressionnants."

Avec seulement trois heures entre la fin du Sprint et le début des qualifications, la question est désormais de savoir si Sauber pourra remettre une voiture en piste pour le rookie. Pour Wheatley, le doute demeure.

"Je ne sais même pas. Nous ne l’avons pas encore établi. Évidemment, nous allons simplement construire une nouvelle voiture, nous n’avons pas le temps de bricoler celle qui reste. Il faut rester attentifs."

Malgré l’incertitude, le patron veut croire à un retour rapide de son pilote : "Je pense que pour lui, la priorité est de remonter dans la voiture et de repartir."

L’autre Sauber, pilotée par Nico Hülkenberg, n’a pas été épargnée : l’Allemand a également été victime d’une sortie de piste plus tôt dans la course. Toutefois, il a pu repartir après l’interruption au drapeau rouge, permettant à l’équipe de collecter des données précieuses.

"Nico a dû repartir de l’arrière de la grille – au moins nous avons pu réparer la voiture et récupérer quelques informations. Il a pu rouler un peu, il a rétrogradé à un moment, rechargé la batterie, puis tenté un tour. Cela lui donne un peu plus de connaissances avant les qualifications."