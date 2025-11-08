Ferrari a un problème mystérieux au Brésil avec Leclerc et Hamilton

Ferrari n’a pas le rythme espéré à Interlagos, malgré de bonnes simulations lors des essais libres. Charles Leclerc a terminé cinquième du Sprint du Grand Prix du Brésil, et le Monégasque ne comprend pas ce qui cloche avec sa SF-25.

Une chose est sûre, il y a un problème non identifié sur sa monoplace, qui lui fait perdre du temps, et notamment dans les lignes droites, ce qui explique les difficultés à dépasser Fernando Alonso. Ce n’est pas la première fois que la Scuderia semble en difficulté quand elle est dans le peloton.

"Ce week-end a été très difficile. Malheureusement, nous avons un problème sur les deux voitures que nous ne parvenons pas vraiment à expliquer. Nous perdons beaucoup de temps au tour dans les lignes droites, c’est un mystère," détaille Leclerc.

"Nous avons plus d’appui aérodynamique que les autres, mais cela n’explique pas l’écart, donc quelque chose ne va pas. J’espère que nous pourrons comprendre avant les qualifications. Nous ne sommes pas là où nous voulons être et je ne pense pas que ce sera pire qu’hier."

Lewis Hamilton a franchi la ligne septième et rajoute deux points pour le compte de son équipe, ce qui ne l’empêche pas de perdre une place au profit de Mercedes, qui reprend la deuxième place du classement des constructeurs pour six points.

Hamilton avait été surpris par les drapeaux jaunes agités lors des qualifications sprint, ce qui l’a relégué à la 11e place sur la grille après avoir été éliminé en SQ2. Le septuple champion du monde a toutefois pris un départ fulgurant, se plaçant juste derrière son équipier, après le premier tour.

"J’ai apprécié la course. Les conditions étaient difficiles. J’ai progressé. J’ai pris un très bon départ. Ensuite, le drapeau rouge a neutralisé la course, mais j’avais un bon rythme jusqu’à ce moment-là. Tout le monde a chaussé des pneus neufs. Il était difficile de dépasser."

"Nous avons des problèmes avec l’équilibre de la voiture. Notre vitesse de pointe est vraiment bonne, c’est pourquoi nous ne pouvons pas dépasser. Nous devons voir comment nous pouvons résoudre ce problème lors des qualifications."