’Très impressionnante’ : Ocon loue ’l’excellente ingénieure’ qu’est Laura Müller

Esteban Ocon a commencé à travailler cette année avec une nouvelle ingénieure de course, Laura Müller. Le pilote Haas F1 a donc passé l’hiver, les tests de Bahreïn et les cinq premières courses en duo avec l’ingénieure, et il a loué le travail de Müller dans le podcast Beyond the Grid.

"C’est formidable de travailler avec Laura" a déclaré Ocon. "C’est une excellente ingénieure. Elle a beaucoup d’expérience dans différentes catégories. Elle a fait du DTM, j’ai fait du DTM, donc nous avons ce point en commun. Mais elle a fait beaucoup de catégories différentes, et sa trajectoire est très impressionnante."

"C’est génial de travailler avec elle. Le nombre d’heures qu’elle consacre à son travail est très, très impressionnant. Elle ne compte pas ses heures."

"Je me souviens qu’à Suzuka, nous avons eu une course difficile, mais nous avions toujours des réunions et des débriefs parce que ce n’était pas la façon dont nous voulions faire la performance et elle ne s’est pas levée pour prendre un sandwich ou une boisson pendant probablement toute la journée."

"Elle m’a dit ’Esteban, je vais probablement aller manger maintenant parce qu’il est 7h30 ou 8h du soir’. Je lui ai demandé ’tu n’as pas encore mangé ?’, et elle m’a répondu ’non’, parce qu’elle ne voulait pas manger parce qu’elle était débordée de travail."

Le pilote français est heureux d’avoir trouvé une équipe à l’ambiance familiale, comme il avait chez Force India en 2017 et 2018, mais avec de plus gros moyens : "La première impression que j’ai eue de l’équipe est celle d’une grande famille."

"Cette équipe m’a vraiment accueillie, de telle sorte que je me suis tout de suite sentie chez moi. C’est vraiment un nouveau départ pour moi. J’ai l’impression de très bien m’intégrer à tout le monde et tout le monde a faim et est motivé pour faire des résultats."

"Ils sont fiers de tout ce qu’ils font quand ils le font. C’est formidable, car si vous n’êtes pas fier du travail que vous faites, cela ne sert à rien de le faire. C’est vraiment fantastique de faire partie d’une telle équipe et de pouvoir, je l’espère, progresser encore cette année."

"L’ambiance, l’esprit de famille, tout cela ressemble beaucoup à l’époque de Force India, mais on ne se sent pas petits. Cette équipe donne l’impression d’être une grande équipe par ce qu’elle accomplit. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, cela vient plus vite que ce que j’ai connu par le passé."

"Ayao pourrait vous dire beaucoup de choses sur les points à améliorer, mais je n’ai pas l’impression que nous sommes petits parce que la qualité du travail accompli est très impressionnante. Je n’ai pas l’impression que nous manquons de personnel, car tout le monde essaie de m’aider le mieux possible."