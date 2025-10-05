Titre constructeurs en vue : comment expliquer le succès de McLaren en 2025 ?

McLaren F1 a clairement dominé cette saison 2025 sur le plan technique. Et grâce à deux pilotes très solides, Lando Norris et Oscar Piastri, son deuxième titre constructeurs approche maintenant à grands pas.

L’essai n’a pas été transformé en Azerbaïdjan, lors d’un Grand Prix à Bakou inhabituellement chaotique pour l’équipe de Woking. Mais tous les scénarios pointent vers un sacre ce week-end à Singapour même si les qualifications n’ont pas été les meilleures possibles hier.

Cela lui a permis de remporter 12 des 17 courses, un titre pilotes très probablement également pour Piastri ou Norris si Verstappen ne réussit pas une spectaculaire remontada.

Alors comment expliquer un tel succès en 2025 ? Le directeur de l’écurie McLaren F1, Andrea Stella, a déclaré que son équipe avait fait preuve de "courage" lors de la construction de sa F1, la MCL39, dans l’espoir de faire un bond en avant considérable.

"Sur de nombreux aspects !" lance Stella lorsqu’on lui a demandé comment McLaren version 2025 avait mieux réussi que McLaren version 2024.

"Évidemment, en Formule 1, on essaie de s’améliorer dans tous les domaines possibles. Mais si je devais en choisir un, ce serait d’un point de vue technique."

"La voiture elle-même est tout simplement bien meilleure. Elle est très innovante par rapport à l’année dernière. Nous avons décidé d’opter pour un développement sur presque chaque partie de la voiture. Nous avons dû faire preuve d’audace dans certains domaines, par exemple au niveau de la suspension avant et d’autres parties moins visibles."

"C’est donc là que le plus grand pas en avant a été fait. Et évidemment l’équipe de course et les pilotes eux-mêmes – nous nous sommes tous développés en une meilleure version de nous-mêmes par rapport à 2024."