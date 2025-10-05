Russell gagne à Singapour, McLaren remporte le titre malgré des tensions

La course la plus compliquée de la saison attend les pilotes en ce dimanche soir à Singapour, en début d’après-midi en Europe. Avec des températures supérieures à 30 degrés et un taux d’humidité à plus de 60 %, il est compliqué de rester concentré, tandis que les voitures souffrent.

George Russell s’élance en pole position, mais c’est juste derrière lui que la situation au championnat pourrait évoluer de manière cruciale. Max Verstappen s’élance en première ligne juste devant Oscar Piastri, et le résultat des deux hommes pourrait avoir un impact sur le titre, alors que 69 points les séparent, de la première à la troisième place du championnat.

Andrea Kimi Antonelli est en deuxième ligne sur la grille et il devance Lando Norris, qui pourrait marquer le pas face à ses deux rivaux pour le titre. Il devance Lewis Hamilton et Charles Leclerc, les Ferrari ayant manqué de rythme en qualifications.

Isack Hadjar est en quatrième ligne, devant Oliver Bearman et Fernando Alonso. Nico Hülkenberg est 11e devant Liam Lawson, puis Yuki Tsunoda et Gabriel Bortoleto sur la septième ligne.

Lance Stroll est en huitième ligne devant Franco Colapinto, tandis que c’est un duo 100 % français qui aurait dû être sur la ligne suivante avec Esteban Ocon et Pierre Gasly. Les deux auraient dû être derniers avec les Williams d’Alex Albon et Carlos Sainz, qui ont été disqualifiés samedi soir. Finalement Gasly retrouvera bien sa place avec un départ de la voie des stands pour changement de réglages, comme cela a été annoncé ce matin. Alex Albon a fait le même choix également.

13h15 : La pluie tombe très légèrement à Singapour, après une averse plus importante à 12h20, heure française. Mais il semblerait que ce soit la fin de l’averse, et il est probable que la course se déroule sur une piste sèche.

13h18 : L’un des sujets de cette course sera bien entendu le titre constructeurs pour McLaren F1. Sans se soucier du résultat des autres, elle a juste à marquer 13 points. En cas de très mauvaise course pour ses pilotes, elle ne doit pas perdre plus de 30 points face à Mercedes ou 33 face à Ferrari.

13h22 : Un autre point d’intérêt sera l’utilisation ou non par les pilotes de gilets refroidissants pendant la course. Russell le fera, Hamilton et Piastri hésitent, Verstappen y est totalement opposé. Pour ceux qui choisiront de rouler sans, il faudra que l’équipe ajoute 500 grammes de lest à la voiture concernée.

13h25 : Jos Verstappen, le père de Max, était déçu de ne pas voir son fils en pole mais il a souligné que Red Bull est bien de retour et pourrait embêter McLaren pour le titre pilotes.

"Ils ont clairement trouvé quelque chose à Monza et ils ont continué sur leur lancée à Bakou. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve, mais ils sont très heureux, et c’est formidable à voir. C’est sans aucun doute quelque chose qu’ils ont trouvé avec la voiture. L’ambiance au sein de l’équipe est bonne, et tout le monde rit à nouveau."

"Bien sûr, les résultats aident. Mais c’est formidable de voir que Laurent Mekies arrive à redresser la situation aussi rapidement. Il est joyeux et sympathique, c’est donc agréable de voir un tel revirement. Et cela plait beaucoup à Max. Il va avancer course par course, même si c’est un peu tard pour rattraper 69 points, ce n’est pas impossible. Si quelqu’un peut le faire, c’est Max."

13h29 : Jenson Button a livré son sentiment sur la grille pour la bataille pour le titre pilotes. Selon lui Verstappen a bien sa chance.

"Quand on repense à Bakou, les McLaren étaient encore rapides. Ce ne sont que deux pilotes qui se battent pour un titre mondial, mais je pense que ça commence à peser. C’est tellement difficile mentalement de se battre pour un titre entre eux."

"Et ensuite, il y a Max, qui a remporté quatre titres, qui prend simplement du plaisir. Il n’a rien à perdre. Cela montre vraiment la différence : avoir confiance en soi, ne pas penser à ce qui se passe autour de soi et se contenter de faire le travail. S’il réussit à réitérer une victoire ici, il se battra pour le titre."

13h31 : La piste est encore très humide pendant les tours de mise en grille, et elle semble avoir du mal à sécher malgré les 37 degrés de l’asphalte. Il se pourrait que le départ se fasse en pneus intermédiaires, et même si ce n’est pas le cas, l’asphalte sera "vert" et manquera d’adhérence.

13h37 : Au micro de Canal+, Isack Hadjar prédit un départ en pneus slicks avec une trajectoire qui sèchera très vite, mais un asphalte qui pourrait offrir une adhérence très précaire pendant les premières boucles.

13h40 : Esteban Ocon est du même avis que son jeune compatriote, expliquant que la piste avait déjà séché entre son premier tour de mise en grille et le deuxième qu’il a effectué peu après.

13h42 : Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, confirme que le deuxième secteur est mouillé mais que le reste du circuit est plutôt sec, et que les pneus slicks seront utilisés au départ.

13h43 : Un essai de départ d’Alex Albon est sous enquête des commissaires, mais l’incident sera revu après la course.

13h46 : Russell prédit une course "imprévisible" compte tenu des conditions de piste loin d’être parfaites, tandis que McLaren veut valider le titre constructeurs, et que Zak Brown se dit "optimiste" pour un bon résultat, avec un double podium comme objectif.

13h48 : Le risque officiel de pluie donné par la FIA pour la course est de 30 %. Il n’y a pour l’instant aucune averse aux alentours du circuit, mais le vent pourrait en amener plus tard.

13h49 : Sur F1 TV, Yuki Tsunoda explique que Red Bull hésite encore sur les pneus à choisir au départ.

13h57 : Verstappen, Hadjar, Alonso, Tsunoda, Stroll et Colapinto sont en pneus tendres au départ, le reste de la grille est en mediums !

Départ : Russell prend le meilleur départ devant Vertstappen, les McLaren évitent de peu l’accrochage au virage 1 et se touchent au virage 3 !

Tour 1 : Très bon départ de Norris qui a pris deux places, tandis qu’Antonelli en a perdu deux car Leclerc est passé en cinquième place. Russell prend immédiatement de l’avance sur Verstappen qui n’arrive pas à distancer les McLaren.

Tour 2 : L’aileron de Norris est cassé sur sa dérive gauche, il faut espérer pour lui que la direction de course ne le fasse pas rentrer au stand pour cela. Piastri fait une erreur et se fait distancer par Norris. Ocon prend la 16e place à Tsunoda, qui s’effondre en ce début de course, tandis qu’une collision entre Hadjar et Bearman est notée.

Tour 3 : Russell signe le meilleur tour en course en 1’39"149 et il a 1"6 d’avance sur Verstappen, qui retient Norris. Piastri est bien plus lent et pointe à plus de deux secondes de son équipier. Leclerc est à plus d’une seconde et garde Antonelli dans ses échappements. Piastri s’agace auprès de son équipe sur le fait que Norris l’ait poussé, et les commissaires notent l’incident. Alonso prend la huitième place à Hadjar.

Tour 4 : Russell accélère en 1’38"035 et Verstappen est repoussé à 2 secondes. Norris reste proche du Néerlandais. McLaren dit à Piastri que l’équipe travaille sur l’incident avec Norris mais qu’il doit se concentrer sur sa course. Les commissaires décident qu’il n’y a aucune suite à donner.

Tour 5 : Russell continue d’accélérer avec un chrono de 1’37"570, l’écart est de 2"7 en faveur du Britannique qui veut créer une avance dès le début de course. Norris est à 1"2 de Verstappen et Piastri à 2"4 de son équipier. Leclerc et Antonelli suivent, et Hamilton est légèrement décroché mais a creusé l’écart sur Alonso, Hadjar et Bearman. Hülkenberg est 11e devant Lawson, Colapinto, Stroll, Bortoleto, Ocon, Tsunoda, Sainz, Gasly et Albon.

Tour 6 : Le meilleur tour est encore battu par Russell en 1’37"184, et son avance frôle les 3 secondes. Verstappen est plus rapide que les McLaren qui sont à 1"7 et 4"3 de lui, respectivement pour Norris et Piastri. Le replay montre que Hadjar a percuté Bearman, obligeant le Britannique à passer par le dégagement du premier virage. McLaren explique qu’il n’y a rien à faire pendant la course au sujet du départ, et qu’il faudra revoir ensemble ce qu’il s’est passé au départ, et Piastri dit que c’est injuste. L’ambiance se tend chez McLaren.

Tour 7 : Russell accélère encore en 1’36"854 et son avance est de 3"5. Norris est à 1"9 et Piastri est à 2"7 de son équipier. Leclerc est dans le rythme de l’Australien.

Tour 8 : Russell accélère encore en 1’36"768, et il a 3"6 d’avance sur Verstappen. Les écarts avec les McLaren sont stables. Ocon se plaint de problèmes de freins.

Tour 9 : C’est encore un meilleur tour pour Russell qui signe un 1’36"655 et porte son avance à plus de 4 secondes sur Verstappen. Norris, qui dit être "bien plus rapide" que ce qu’il peut faire actuellement, reprend un dixième au Néerlandais et deux à Piastri, tandis que ce dernier creuse un peu plus l’écart sur Leclerc et Antonelli.

Tour 10 : Russell continue de prendre près d’une demi-seconde au tour à ses deux poursuivants. Son avance est de 5"1 sur Verstappen.

Tour 11 : Piastri perd du temps et rend une demi-seconde à Verstappen et Norris, face auquel il affiche 3"5 de retard. Verstappen se plaint des descentes de rapports de boîte de vitesses.

Tour 12 : L’écart dépasse les 6 secondes entre Russell et Verstappen, qui sont sur un rythme stable. Norris est à 1"6 de la Red Bull et semble attendre l’arrêt de son rival qui, avec ses gommes tendres, va forcément passer au stand plus tôt. Piastri est à 4"3 de Norris, et Leclerc à 2"4 de l’Australien. Antonelli a perdu du temps et Hamilton est revenu sur la Mercedes.

Tour 13 : Russell accélère en 1’36"485 et il reprend et dixièmes à ses deux poursuivants, et 1"2 à Piastri !

Tour 14 : Russell continue à creuser l’écart, avec 7"3 de marge sur Verstappen, qui voit Norris revenir légèrement à 1"2. Derrière, Bortoleto et Tsunoda s’arrêtent. Le pilote Sauber a un aileron cassé et doit anticiper son passage au stand alors qu’il était en pneus mediums, après un accrochage qui a eu lieu au départ. Norris dit avoir tapé le mur et demande de surveiller le côté droit de sa voiture.

Tour 15 : Russell continue de prendre du temps à Verstappen et Norris, qui ne ralentit pas malgré son contact avec le mur. Colapinto s’arrête aussi et il ressort 18e, en pneus mediums ! Alpine prévoit-elle deux arrêts sur un circuit où Pirelli ne l’envisageait pas ?

Tour 16 : Russell dépasse les 8 secondes d’avance sur Verstappen. McLaren réfléchit à l’undercut pour Norris sur Verstappen, et le Britannique pense que ce serait "facile". Cela n’en serait pas moins étonnant, car ça le rendrait plus vulnérable à des interruptions de course, et il perdrait l’avantage de ses mediums à la longévité plus importante.

Tour 17 : Russell continue d’augmenter son avance à raison de 4 dixièmes par tour, tandis que Verstappen et les McLaren sont dans des chronos similaires. Piastri pointe à 5 secondes de son équipier. McLaren dit à Norris de rentrer, et finalement de rester en piste.

Tour 18 : McLaren réfléchit sérieusement à cet undercut mais la course n’est même pas entrée dans la fenêtre de changement des pneus tendres, ce qui semble très anticipé.

Tour 19 : Russell a 9 secondes d’avance sur Verstappen, qui garde Norris hors de sa zone DRS. Piastri revient maintenant sur les deux hommes en étant le plus rapide en piste. Leclerc est en revanche très lent et concède 1"2 au tour à la McLaren.

Tour 20 : Verstappen rentre au stand ! McLaren a aussi sorti ses mécaniciens mais change d’avis en voyant la Red Bull rentrer. Le Néerlandais ressort en pneus durs en septième place, à 32 secondes de Russell et 22 de Norris, qui a maintenant la piste claire devant lui.

Tour 21 : Russell a 10"2 d’avance sur Norris, et Verstappen est déjà très rapide sur les deuxième et troisième secteurs. L’overcut va être compliqué pour Norris, avec une stratégie qui semble encore avoir un très bon timing chez Red Bull. Hadjar s’arrête et repart 17e en pneus durs, il s’impose face à Colapinto qui tentait de passer.

Tour 22 : Les pilotes McLaren font leur meilleur tour en course personnel, et ils sont dans le même rythme que Verstappen. Leclerc s’arrête et il ressort dixième derrière Alonso, Bearman et Hülkenberg. Il se défait immédiatement de la Sauber.

Tour 23 : Norris revient sur Russell qui gère son avance. L’ingénieur de Verstappen lui dit qu’il est libre d’attaquer, mais Verstappen dit que "tout est contre" lui. Il signe pourtant le meilleur tour en course en 1’36"330...

Tour 24 : Les pilotes McLaren vont désormais devoir espérer une neutralisation avantageuse, ou une fin de relais avec des gommes plus en forme. Mais ce n’est pas au stand qu’ils passeront un Verstappen qui accélère en 1’36"084 et leur reprend huit dixièmes par tour. Bearman s’arrête et ressort devant Hadjar.

Tour 25 : Piastri dit à la radio que sa dégradation de pneus est faible, mais il perd six dixièmes au tour sur Norris et 1"2 sur Verstappen. Le plus important pour lui est de ne pas trop perdre sur Leclerc, qui est 5 secondes derrière lui virtuellement s’il s’arrête. Hamilton s’arrête et ressort neuvième derrière Hülkenberg.

Tour 26 : Russell et Antonelli s’arrêtent, alors que Verstappen signe le meilleur tour en course en 1’35"870 et reprend plus d’une seconde au tour aux McLaren. Russell ressort avec seulement 3"2 d’avance sur Verstappen ! Antonelli ressort entre les Ferrari. McLaren demande à Norris s’il laisse Piastri s’arrêter avant, et cette fois il refuse,pour éviter le problème de Monza, où il s’était fait dépasser au stand.

Tour 27 : Norris s’arrête et ressort quatrième à 5 secondes de Verstappen, qui est à 3"5 de Russell. Piastri reste en piste pour un tour de plus. Pierre Hamelin, l’ingénieur de Hadjar, lui dit que son moteur a un problème qui va lui coûter 3 à 4 dixièmes autour, ce qui agace le pilote : "Qu’est-ce qu’il y a encore avec ce moteur ?!"

Tour 28 : Piastri s’arrête alors que Russell signe le meilleur tour en course en 1’35"676, battu par Antonelli en 1’35"303 ! Piastri ressort à 9"4 de Norris après un arrêt en 5 secondes. Alonso a lui aussi été ralenti par un problème au stand et il ressort 15e.

Tour 29 : Russell est en tête avec 4"1 d’avance sur Verstappen, qui a 4"3 de marge sur Norris. Piastri est à 9"7 de son équipier et Leclerc à 4"2 de l’Australien. Antonelli est à 6 dixièmes de la Ferrari et il possède 6 secondes de marge sur Hamilton. Suivent Lawson, Stroll, Ocon et Sainz qui ne se sont pas encore arrêtés, puis Bearman qui est déjà passé par les stands.

Tour 30 : Verstappen est plus lent que ses trois rivaux dans cette 29e boucle mais il reste à 4 secondes environ de Russell. Alonso s’agace des informations données par son ingénieur : "Si tu me parles à chaque tour, je déconnecte la radio."

Tour 31 : Cette fois, c’est Verstappen qui va plus vite que Russell et revient à 3"7 de la Mercedes. Norris est à 4"4 et Piastri à 9"5 de Norris. Ocon s’arrête et repart en dernière place.

Tour 32 : On vient seulement de franchir la mi-course, puisqu’il y a 62 tours au total. Russell a 3"4 d’avance sur Verstappen, qui garde 4"3 de marge sur Norris.

Tour 33 : Verstappen continue à reprendre du temps à Russell, et l’écart est maintenant de 3 secondes. Dans le peloton, les problèmes moteur de Hadjar permettent à Alonso de se rapprocher à 1"5, et ces deux-là pourraient jouer la neuvième place finale.

Tour 34 : Leclerc concède 8 dixièmes au tour aux quatre leaders, et il a 8"7 de retard sur Piastri. Le rythme de la Ferrari est plutôt inquiétant et la situation va s’aggraver au championnat constructeurs si le classement en reste là.

Tour 35 : Verstappen grappille un peu à chaque tour et pointe à 2"7 de la Mercedes. Norris est toujours à 4"4 et Piastri est légèrement revenu, à 8"9 de son équipier.

Tour 36 : Russell a tourné plus vite que Verstappen pour la première fois depuis près de dix tours, et l’écart est de 2"8 entre eux. Verstappen se rate et concède plus de deux secondes d’un coup à Russell.

Tour 37 : Russell a maintenant 4"9 d’avance sur le Néerlandais, qui voit Norris revenir à 1"7. Hadjar se défend face à Alonso, mais l’Espagnol passe. "Le trophée du héros de la course !" s’amuse Alonso dans la radio.

Tour 38 : L’écart est stabilisé à 4"9 entre les deux leaders. Norris est dans la même position qu’à la fin du premier relais, à moins de 2 secondes de la Red Bull.

Tour 39 : Stroll s’arrête enfin alors qu’il avait encore ses pneus tendres du départ ! Il ressort dernier après avoir tourné lentement dans la fin de son relais.

Tour 40 : Verstappen est en difficulté : "L’arrière est comme un frein à main, aidez-moi s’il vous plait". Son ingénieur lui donne une série de réglages à appliquer. Il grappille un peu de temps et pointe à 4"7 de Russell. Norris se plaint d’être perturbé par l’air sale de la Red Bull devant lui.

Tour 41 : Les écarts sont stables entre les trois premiers, et c’est Piastri qui se rapproche.

Tour 42 : Norris a perdu une seconde sur Verstappen et Piastri, après une erreur dans la chicane du dernier secteur.

Tour 43 : Russell a tourné plus lentement dans cette 42e boucle, et l’écart est de 4"2. Norris est à 2"3 et Piastri à 5"8 de l’autre McLaren. Leclerc a repris un rythme correct et pointe à 13"5 de Piastri. Dans le peloton, Alonso dépasse Albon, tandis que les Alpine et les Sauber se battent.

Tour 44 : Verstappen s’est plaint que rien ne va sur l’équilibre de sa Red Bull, mais il reste dans les chronos de Russell. Albon s’est arrêté et repart dernier en pneus tendres. McLaren propose à Piastri de prendre les pneus tendres en cas de Safety Car, et l’Australien est désabusé : "Je ne sais pas du tout quoi faire, fais ce qui te semble le mieux".

Tour 45 : Russell perd encore du temps sur Verstappen et l’écart est de 3"2, tandis que Hülkenberg part en tête-à-queue et reprend la piste dernier avec des pneus abîmés.

Tour 46 : Ce sont les dépassements de retardataires qui coûtent du temps à Russell, et c’est maintenant Verstappen qui y est confronté. L’écart remonte à 3"5, tandis que Norris a recollé à Verstappen. Les trois leaders dépassent un groupe de nombreuses voitures.

Tour 47 : Norris est à 7 dixièmes de Verstappen, qui dit être "en grande difficulté". Piastri en profite pour revenir à 4"2 de son équipier, tandis que Hamilton profite de son avance colossale sur Lawson pour s’arrêter au stand.

Tour 48 : Russell a 4"9 d’avance sur Verstappen, qui doit se défendre face à Norris, revenu à une demi-seconde. Piastri est à 3"7 et Leclerc est toujours à plus de 12 secondes de la McLaren. Dans le peloton, Alonso dépasse Sainz.

Tour 49 : Russell continue à creuser l’écart sur ses poursuivants, qui dépassent encore des voitures retardataires. Norris est toujours à moins d’une seconde mais ne parvient pas à avoir un avantage en ligne droite. Hamilton signe le meilleur tour en course avec ses pneus tendres neufs en 1’33"808, soit plus de deux secondes au tour plus rapide que Russell. Lawson s’arrête à son tour.

Tour 50 : Russell dépasse les 6 secondes d’avance, et Norris est à 7 dixièmes de Verstappen. Piastri est dans le trafic et perd désormais du temps, il est à 5"4. Leclerc suit devant Antonelli, Hamilton et Alonso, puis Sainz qui est le seul à ne pas s’être arrêté. Bearman et Hadjar suivent et seront donc dans le top 10, mais le Français est bloqué derrière la Haas et voit Tsunoda revenir.

Tour 51 : Norris est à une demi-seconde de Verstappen mais ne parvient pas à attaquer la RB21. Russell arrive de nouveau sur des retardataires, le groupe de Sainz, Bearman, Hadjar et Tsunoda. Et Sainz s’arrête après 50 tours en pneus mediums.

Tour 52 : Verstappen et Norris reviennent logiquement sur Russell qui doit se défaire du groupe de pilotes devant lui, et Sainz est ressorti 15e en pneus tendres. Hamilton continue de reprendre 2"5 par tour à Antonelli et il a 10 secondes de retard à 11 tours de l’arrivée.

Tour 53 : Russell a 4"2 de marge sur Verstappen, qui voit toujours Norris collé dans ses échappements. Le Britannique est proche dans la ligne droite avec le DRS mais il ne parvient pas à passer.

Tour 54 : Cette fois, Russell profite de la piste propre et il reprend du temps à Verstappen, repoussé à 5"6. Norris est toujours dans la seconde derrière la Red Bull. Piastri est revenu à 3"2 mais doit encore se défaire de Tsunoda, qui est à un tour. Antonelli a dépassé Leclerc pour la cinquième place, alors que Hamilton est revenu à 4 secondes des deux hommes.

Tour 55 : Antonelli a lâché Leclerc, qui perd 3 secondes au tour sur Hamilton. Ferrari va sûrement agir vite pour qu’il n’y ait pas de temps perdu, car Hamilton peut aller chercher la cinquième place à Antonelli.

Tour 56 : Russell a 6 secondes d’avance sur le duo qui le suit. Verstappen et Norris sont toujours séparés par 6 dixièmes de seconde. Hamilton a dépassé Leclerc et revient à 2"7 d’Antonelli.

Tour 57 : Hamilton marque le pas en termes de rythme mais revient quand même à 1"6 d’Antonelli.

Tour 58 : Russell creuse légèrement l’écart en tête. Norris reste proche de Verstappen mais ne parvient pas à passer. Sainz dépasse Tsunoda pour la 11e place et avec ses pneus tendres neufs, il reprend 3"8 au tour à Hadjar, qui est juste devant lui. Le pilote Williams semble en mesure d’aller chercher un point.

Tour 59 : Hamilton est à 1"1 d’Antonelli, et Sainz à 1 seconde de Hadjar.

Tour 60 : Russell a 5"7 d’avance sur Verstappen, et Norris est toujours collé à la Red Bull. Piastri est à 2"3 de son équipier. Sainz a dépassé Hadjar pour le point de la dixième place alors que Hamilton s’est raté et pointe à 3 secondes d’Antonelli. Hamilton est à 4"3 d’Antonelli et a un souci avec ses freins. Il laisse passer Leclerc et possède heureusement plus de 40 secondes d’avance sur Alonso.

Tour 61 : Mais la Ferrari est au ralenti et il concède 10 secondes sur Alonso dans le premier secteur !C’est l’avant-dernier tour, et Norris ne parvient toujours pas à passer Verstappen. Hamilton est au ralenti et risque sortir de la zone des points !

Dernier tour : Russell est toujours en tête et va signer sa deuxième victoire de la saison, tandis que Norris se place très proche de Verstappen mais ne parvient pas à passer. Hamilton reprend un peu de rythme mais semble en difficulté avec moins de 6 secondes d’avance sur Alonso.

Arrivée : Victoire de Russell devant Verstappen, qui résiste à Norris. Piastri est quatrième et permet à McLaren de remporter le titre mondial des constructeurs, le dixième de son histoire. Antonelli est cinquième devant Leclerc et Hamilton qui a parfaitement géré sa fin de course avec seulement 4 dixièmes d’avance sur Alonso sur la ligne d’arrivée. Bearman et Sainz terminent dans les points.

Hadjar est à la porte des points devant Tsunoda, Stroll, Albon et Lawson, puis Colapinto, Bortoleto, Ocon, Gasly et Hülkenberg. Pour la première fois de l’histoire du Grand Prix de Singapour, aucun abandon n’est à enregistrer, et c’est la deuxième édition après 2024 sans voiture de sécurité.

Hamilton sous enquête : la FIA annonce que Lewis est sous enquête pour dépassement des limites de piste (plus de trois fois), ce qui pourrait lui coûter 5 secondes de pénalité et une place de perdue face à Alonso. A suivre.

Mise à jour à 17h13 : Hamilton a pris une pénalité pour un comportement en piste particulier !