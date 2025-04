Andretti : Cadillac F1 veut un pilote américain, mais pas ’à tout prix’

Mario Andretti est toujours impliqué dans le projet Cadillac F1, initialement lancé par la famille Andretti et l’équipe Andretti Global. L’ancien pilote a commenté les propos du directeur Graeme Lowdon, qui a expliqué qu’un pilote américain était la priorité pour l’équipe, et il rejoint son chef de file en expliquant que ce ne sera pas la priorité absolue.

"Le timing fluctue et les temps changent dans une certaine mesure. D’ici le début du plan final, certaines choses pourraient changer. C’est pourquoi je vous dis que nous gardons nos options ouvertes" a déclaré Andretti à ESPN.

"Encore une fois, nous aimerions avoir au moins un pilote américain, c’est l’objectif. S’il vient immédiatement, c’est bien, sinon nous serons toujours à la recherche d’un pilote américain. L’une des raisons de cette conviction est que nous avons commencé par donner une chance à certains pilotes américains."

"Mais l’équipe a toujours la responsabilité d’essayer de mettre en place la situation la plus compétitive possible en ce qui concerne les pilotes, c’est donc une énorme responsabilité là aussi. C’est pourquoi Graham Lowdon a raison : nous ne pouvons pas dire qu’il faut à tout prix un pilote américain. C’est ce que nous aimerions voir, cela peut arriver ou non."

Interrogé pour savoir si Colton Herta est prêt à rejoindre la Formule 1, le champion du monde 1978 est convaincu que c’est le cas : "Je pense que oui, car il faut voir où et comment il s’est entraîné, et à quel point il était bon dès son retour aux États-Unis."

"Parfois, on ne peut pas juger un pilote au cours d’une saison spécifique en raison des fonctions de l’équipe et ainsi de suite, mais en fait, il s’est entraîné comme Lando Norris lorsqu’il passait par la Formule 3, la Formule 2 et au début de sa carrière. Adolescent, il vivait en Europe et ses premières courses de haut niveau ont eu lieu lorsqu’il est arrivé aux États-Unis.

"Évidemment, Michael l’a propulsé au plus haut niveau et il est toujours le plus jeune pilote à avoir remporté une course IndyCar à l’âge de 18 ans. Il y a des qualités que beaucoup de gens ne voient pas et que je considère comme celles d’un pilote de Formule 1, et c’est ce que je vois chez Colton. Mais la situation est encore fluide, elle est encore ouverte."