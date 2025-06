Sondage - Mercedes F1 doit-elle signer avec Verstappen, et à la place de qui ?

Il n’y a jamais de fumée sans feu en Formule 1 et les conversations entre Mercedes F1 et Max Verstappen sont désormais bien confirmées, dans l’optique d’un possible transfert pour 2026.

C’est George Russell qui avait déjà suggéré ces dernières semaines que Verstappen restait dans le radar de Toto Wolff, avant d’affirmer clairement jeudi que des négociations existaient.

Ces mêmes négociations ont été confirmées par Toto Wolff lui-même, ne cherchant pas à démentir les propos de son pilote.

Et si Mercedes F1 réussissait à signer avec le quadruple champion du monde, que devrait faire l’équipe ? Devrait-elle oser un duo très fort avec Verstappen et Russell ? Jouer la carte du pilote n°1 clair avec un duo Verstappen - Antonelli ? Ou, au contraire, pensez-vous que Mercedes devrait choisir une autre option ?

Comme vous le savez Nextgen-Auto sonde depuis peu son lectorat afin de voir les tendances qui se dégagent. Alors à vous la parole dans le sondage ci-dessous !