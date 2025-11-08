4e sur la grille, Piastri a de nouveau lâché prise face à Norris

Oscar Piastri n’a pas forcément obtenu le résultat escompté en qualifications au Brésil aujourd’hui, après son abandon lors du Sprint plus tôt aujourd’hui.

Alors que l’Australien a perdu 8 points de plus sur son équipier au championnat, le pilote McLaren espérait certainement mieux que la 4e place sur la grille pour la course demain. D’autant plus que Lando Norris a signé la pole position avec la MCL39.

La tendance est clairement du côté du Britannique ces dernières semaines et à Interlagos aussi.

"Je n’ai tout simplement pas réussi à aller plus vite à la fin de la Q3," admet Piastri.

"C’est ce qui a fait la différence. Les conditions étaient très différentes de celles d’hier et tout semblait beaucoup plus difficile aujourd’hui."

"Je suis un peu déçu du résultat, mais la voiture semblait rapide ce week-end, surtout sur les longs relais, donc j’espère pouvoir en profiter demain."

À propos de ses chances de mettre la pression sur Norris demain, il est évidemment prudent.

"Je ne suis pas le mieux placé pour cela au départ en tout cas. En fin de compte, je vais essayer de saisir toutes les occasions qui se présenteront et si je peux progresser et mettre la pression, je le ferai. Mais il faut d’abord se mettre dans la position nécessaire pour y arriver."