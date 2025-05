Pourquoi Cadillac F1 n’a pas présenté sa future livrée à Miami

Cadillac F1 ne veut pas en dire trop, trop vite. En effet, le directeur du projet, Graeme Lowdon, a détaillé les raisons pour lesquelles l’équipe n’a présenté que son logo à Miami, avant de dévoiler plus tard d’autres éléments, et notamment la livrée qu’utilisera le team en 2026 et après.

"Nous ne voulons pas submerger les gens" a déclaré Lowdon à Planet F1. "Nous voulons simplement nous présenter lentement aux gens lors d’événements. Cela fait partie de petits pas en avant pour dire ’nous sommes là, c’est ce que nous sommes’."

Lowdon admet une approche d’utilité pour que les gens se sentent proches de l’équipe, surtout si cela les aide à se sentir bien : "De ce point de vue, nous ne voulons pas que les gens nous suivent. Nous voulons que les gens nous rejoignent. C’est, je pense, une approche différente. Nous voulons que les gens aient le sentiment que c’est leur équipe."

"C’est l’une des choses que j’aime dans le sport. Vous pouvez choisir votre équipe et courir avec elle, et si nous pouvons faire cela avec les gens, alors nous leur fournissons un service. Ils n’ont pas à nous payer. Et si nous pouvons leur procurer de l’enthousiasme, un sentiment d’appartenance ou autre, alors nous sommes heureux."

Lowdon explique que l’équipe n’a pas encore d’obligations sur les réseaux sociaux : "En termes de construction de la marque, si vous voulez, et de construction de l’essence de l’équipe, nous avons beaucoup plus de liberté pour le faire. Nous avons également plus de liberté en termes de temps, ce qui fait que la cadence de nos interactions avec les gens est différente."

"Comme je l’ai dit, nous voulons que les gens apprécient l’équipe, qu’ils la rejoignent et tout ce qui s’ensuit, et cela ne fonctionnerait pas si nous les submergions. Nous allons donc continuer à essayer d’intégrer de plus en plus de personnes dans la famille. Cela n’arrive pas souvent, alors si vous voulez participer à la création d’une équipe, c’est l’occasion. Venez jeter un coup d’œil."