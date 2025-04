Hamilton : Ferrari n’est pas la plus rapide, mais les bases sont bonnes

Ferrari a signe les 4e et 7e temps des essais libres 2 du Grand Prix du Japon de Formule 1 aujourd’hui à Suzuka.

Après avoir été très légèrement devancé par Charles Leclerc en Libres 1 (3e et 4e temps), c’est Lewis Hamilton qui a mené les débats internes au sein de la Scuderia lors de la 2e séance, avec le 4e temps là encore.

"C’était une très belle journée. Ce circuit est génial."

"Les séances se sont bien déroulées. Un peu inquiétant de voir l’accident au virage 1, mais je suis content de voir que Jack Doohan va bien."

"C’est assez venteux, par rafales, il y a eu du vent de face dans les Esses, mais c’était génial."

"Nous avons bouclé tout le programme, nous avons des performances à trouver encore. Nous ne sommes pas les plus rapides pour le moment, mais je pense que c’est une bonne base."

A noter qu’Hamilton a eu droit à un avertissement de la FIA pour un essai de départ dans une zone non autorisée.

Pour Leclerc, 7e temps des EL2 donc, "ce fut une journée constructive. Nous avons essayé de nombreux réglages différents lors des séances d’essais libres et j’ai le sentiment d’avoir beaucoup appris sur notre voiture et sur la manière d’en tirer le meilleur parti lors des prochaines courses."

"Nous n’avons pas tout mis en œuvre, avec de nombreux drapeaux rouges et du trafic interrompant les EL2, mais je pense que nos performances sont meilleures que sur le papier pour le moment. Il sera intéressant de voir comment l’évolution des conditions, notamment la direction du vent, affectera les séances de demain."

Frédéric Vasseur a lui expliqué pourquoi le nouveau plancher pour la Ferrari SF-25 n’est pas encore opérationnel à Suzuka et a été repoussé pour le prochain Grand Prix à Bahreïn.

Après le double rendez-vous Melbourne-Shanghai, un défaut du plancher existant – trop sensible à la hauteur de caisse et réduisant ainsi l’appui aérodynamique – a été identifié.

"À l’ère des budgets plafonnés, on n’intègre pas d’améliorations majeures comme des ailerons avant ou des soubassements à Suzuka. Non seulement cela coûterait trop cher en termes de transport, mais il faudrait aussi construire trop de kits, car on risquerait facilement de perdre des pièces lors d’accidents à Suzuka."

"Nous devons faire avec encore. Nous ne sommes pas aussi bons que McLaren mais l’écart n’est pas aussi grand qu’il n’y paraît de l’extérieur."

Vasseur a dressé un bilan positif des essais de la journée.

"C’était très difficile de tout mettre en place. Charles et Lewis sont satisfaits de l’équilibre. Nous ne sommes pas loin de McLaren donc. Vu le rythme ce matin, Hamilton semblait très fort, mais les conditions d’aujourd’hui ne permettent pas de tirer de conclusions. Nous sommes très proches. Demain, le vent tournera à 180° et modifiera complètement l’équilibre de la voiture."