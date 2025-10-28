Norris admet avoir ’clairement’ douté de lui-même et explique ses progrès

Lando Norris a expliqué comment il a construit ses récents progrès autour des difficultés qu’il a connues à Bakou et Singapour, en dépit d’avoir réussi un podium dans la Cite-Etat. Le pilote McLaren F1 a gagné ce week-end à Mexico pour sa troisième apparition consécutive sur le podium.

Mais le Britannique n’a pas seulement progressé, il a réussi à comprendre comment travailler avec la MCL39, qui ne lui donnait pas ce qu’il voulait, et a compris comment la changer pour l’adapter davantage à son pilotage, ce que n’a pas réussi à faire Oscar Piastri ces dernières semaines.

"C’est juste que je me sens mieux avec la voiture aujourd’hui" a déclaré Norris à Sky Sports F1. "Tout dépend de la façon dont je me sens avec la voiture. L’an dernier, je me sentais très bien avec elle, je pouvais mieux performer. Cette année, j’ai eu du mal à m’y habituer."

"Elle a été incroyablement rapide, mais elle reste clairement difficile à piloter. Mais quand on trouve le bon réglage, on peut la faire fonctionner, et c’est justement quelque chose avec lequel j’ai eu du mal ces derniers week-ends, même à Singapour."

"Je veux dire, on a fait notre débriefing et on s’est assis pendant une demi-heure, et j’ai dit ’les gars, c’est exactement la voiture que je ne veux pas. C’est la raison pour laquelle on ne peut pas gagner plus de courses, pourquoi on ne gagnera pas à l’avenir, si on continue à avoir une voiture qui ne me donne pas ce dont j’ai besoin’."

"Ce week-end, j’ai simplement eu un peu plus ce dont j’ai besoin, et j’ai pu performer comme je l’ai fait ce week-end. C’est aussi simple que ça."

Norris révèle avoir douté de lui quand Piastri enchaînait des victoires en début de saison : "Au début de l’année, à certains moments, si, clairement. Parce que je ne veux jamais blâmer ma voiture, et surtout quand la voiture gagnait et qu’Oscar gagnait."

"La dernière chose que je pouvais faire, c’était d’utiliser l’excuse que ma voiture n’était pas assez bonne. Mais je ne parvenais pas à m’y adapter et je ne trouvais pas le moyen de la faire fonctionner, alors que maintenant je trouve une meilleure façon de le faire. C’est aussi simple que ça."

"Une course réussie, je ne pense pas que cela signifie grand-chose. Deux, trois, quatre d’affilée, oui. Je pense que les derniers mois ont été bons. Max m’a encore rattrapé. J’ai eu un bon week-end maintenant, mais Max m’a tout de même repris au cours des derniers mois, et je dois encore garder la tête baissée."