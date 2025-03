Sauber a eu du rythme mais aussi de la malchance à Shanghai

Sauber a vu la course de Shanghai se dérouler différemment des prévisions, des incidents précoces ayant compromis les chances des deux pilotes d’obtenir un bon résultat.

Gabriel Bortoleto a été contraint de s’arrêter au stand à la fin du premier tour pour changer de pneus après un tête-à-queue et un passage dans les graviers, tandis que Nico Hülkenberg a subi d’importants dégâts au premier tour, ce qui a entravé sa performance dès le départ.

Le week-end du Grand Prix de Chine étant mis de côté, l’équipe suisse se tourne désormais vers le Japon et compte bien profiter de cette petite pause pour analyser les enseignements et se concentrer pour un retour dans la course aux points pour le triplé de Grands Prix à venir.

"Il est regrettable que notre course se soit jouée dès le premier tour," commente Beat Zehnder, directeur de la compétition de l’équipe.

"Nico a eu une gros coup de survirage dans le virage trois et a failli partir en tête-à-queue. Il a pu rattraper sa F1, mais a fini par rouler sur le vibreur et le gravier. La télémétrie a montré qu’il avait perdu une part importante de performance aérodynamique immédiatement après, ce qui a rendu la course très difficile pour lui. Il faut reconnaître à Nico qu’il a mené la voiture au bout malgré des conditions difficiles."

"La course de Gabriel a également été compromise dans les premiers tours : il était en lutte avec Bearman lorsqu’il a perdu de l’appui et est parti en tête-à-queue, perdant un temps considérable et nécessitant un arrêt prématuré pour changer de pneus. À partir de là, il était inévitablement difficile de revenir. Point positif, le rythme de Gabriel lors du dernier relais en pneus durs était solide, comparable à celui de nos concurrents directs."

"Le point positif est que les deux voitures ont terminé la course, que notre rythme global tout au long du week-end était encourageant et que les opérations se sont déroulées sans problème, malgré le défi supplémentaire de l’incident du Sprint."

"Il reste bien sûr beaucoup de travail : le peloton est serré et chaque petite amélioration compte. L’équipe qui trouvera ces dixièmes en premier prendra l’avantage, alors il faut continuer à bien s’investir."