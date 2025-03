Le sponsor de Perez affirme qu’il n’était ’plus à l’aise’ chez Red Bull

Sergio Perez « ne se sentait plus à l’aise » chez Red Bull, mais il pourrait revenir en Formule 1.

C’est ce qu’affirme Jimmy Morales, directeur du programme de sponsoring Escuderia Telmex Telcel, fondé par Carlos Slim, qui a joué un rôle déterminant dans le financement de la carrière du pilote mexicain.

Les marques latino-américaines liées à Telmex ont disparu des couleurs de Red Bull après que l’équipe l’a remplacé par Liam Lawson – bien que Claro soit récemment réapparu sur la Sauber, propriété d’Audi F1.

Morales, comme le père de Perez, Antonio Perez Garibay, laisse entrevoir un potentiel retour en F1.

"Checo n’a pas besoin de revenir à la compétition ; il a déjà fait ce qu’il aurait dû faire dans sa carrière."

"Mais s’il revient, ce sera parce qu’il en a envie, parce qu’il le veut et parce qu’il a soif de succès."

Morales explique qu’au moment où Red Bull a finalement conclu son accord de séparation avec Perez, il ne restait plus de baquet en F1.

"Nous essayons toujours de négocier, mais la vérité, c’est qu’ils nous ont lâchés à la toute fin. Et les autres contrats étaient déjà trop verrouillés pour les casser, même si certaines équipes ont bien voulu discuter avec nous."

Enfin Morales affirme donc que Perez ne se sentait plus à l’aise chez Red Bull.

"Il y a beaucoup d’intérêts en jeu. Que ce soit juste ou non, il y a des pressions internes, le conseil d’administration de Red Bull – trop de choses, et notre pilote ne s’y sentait plus à l’aise."

"Il a commencé à me dire : ’S’ils me donnent une voiture si délicate et qui ne va qu’à Max, pour me battre pour de modestes places, à quoi bon ?’"