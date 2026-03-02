Sans ses figures historiques, Red Bull a placé Verstappen en première ligne

Au cœur d’une période de profonds bouleversements chez Red Bull Racing, Max Verstappen s’est imposé comme la pierre angulaire du projet, au point d’être devenu "un leader absolu" au sein de l’écurie, selon Ralf Schumacher. Une évolution presque naturelle pour le quadruple champion du monde, dans un contexte où l’équipe autrichienne a vu partir plusieurs figures majeures de son organigramme.

Depuis sa saison 2023 hors normes, conclue par un record historique de 19 victoires en 22 Grands Prix, Red Bull a en effet traversé une véritable hémorragie interne. Christian Horner, Adrian Newey, Helmut Marko et Jonathan Wheatley ont tous quitté ou été exclus du navire, tandis que Verstappen a vu défiler trois équipiers successifs : Sergio Pérez, Liam Lawson puis Yuki Tsunoda. Autant de changements qui auraient pu fragiliser l’équipe championne du monde.

À cela s’est ajoutée une transition stratégique majeure avec le développement du moteur maison de Red Bull Powertrains, destiné à entrer en piste cette saison. Un chantier colossal, mais dont les premiers échos sont prometteurs : le bloc RBPT Ford s’est montré fiable et suffisamment performant lors des essais hivernaux pour attirer l’attention des concurrents.

Pour Ralf Schumacher, malgré ces remous, une forme de stabilité est revenue à Milton Keynes, principalement grâce à la présence constante et rassurante de Verstappen.

"Je pense qu’un certain calme est revenu," a expliqué l’ancien pilote allemand dans le podcast Backstage Boxengasse.

"Verstappen a trouvé sa place en tant que leader absolu de l’équipe, et tous les pilotes ne sont pas capables de faire ça. Bien sûr, un concepteur [Adrian Newey] est parti, mais il semblait déjà travailler davantage en arrière-plan auparavant, donc cela ne devrait pas poser problème."

Schumacher estime également que le projet moteur, longtemps piloté par Christian Horner, est aujourd’hui entre de bonnes mains.

"Nous en avons déjà parlé : Christian Horner n’avait pas tort lorsqu’il disait que le moteur fonctionnait. Tout ce sujet était sous sa direction jusqu’à récemment. Apparemment, ils ont réussi à attirer de bonnes personnes."

Un autre facteur clé de cette sérénité retrouvée réside dans le partenariat technique avec Ford, appelé à jouer un rôle central, notamment dans le domaine de l’électronique.

"Ensuite, il y a l’influence de Ford, qui s’est engagé plus ou moins volontairement, en particulier sur la partie électrique. Et cela fonctionne de manière très harmonieuse."

Schumacher rappelle d’ailleurs l’enthousiasme affiché par Peter Bayer au sujet du constructeur américain.

"On se souvient de l’interview de Bayer, qui était très enthousiaste à propos de la manière de travailler de Ford : familiale, vraiment orientée sport automobile et très terre-à-terre."

"C’est exactement ce que Red Bull dégage aussi, et c’est pour cela que je pense que ce sera une très belle collaboration."

Quant à la place de Red Bull dans la hiérarchie de 2026, l’ancien pilote se montre prudent mais intrigué, notamment concernant la concurrence.

"Je dirais presque que ce sera une belle bataille à trois ou quatre, parce que je ne suis pas non plus sûr de la position de McLaren. Je suis curieux de voir où Red Bull va vraiment se situer avec son nouveau moteur."