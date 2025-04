Sainz ou Hamilton ? Quel serait le choix du patron de McLaren F1

Zak Brown, PDG de McLaren, affirme qu’il aurait eu du mal à choisir entre Lewis Hamilton et Carlos Sainz s’il avait eu une place libre au sein de l’écurie de Woking.

Sainz était déjà chez McLaren lorsque Ferrari l’a courtisé et engagé pour 2021. L’Espagnol a brillé en rouge, mais a été relégué chez Williams sur la grille de départ en 2025 après que Ferrari a décidé de le remplacer par le septuple champion du monde Hamilton.

"Si nous avions une place libre, nous envisagerions bien sûr de nouveau Carlos," confie Brown lors de la cérémonie des Laureus Awards à Madrid.

"Mais pour l’instant, nous avons Lando (Norris) et Oscar (Piastri) sous contrat pour plusieurs années."

"Mais si, pour une raison ou une autre, la situation change et que Carlos est disponible, j’ai son numéro de téléphone dans mon carnet d’adresses."

Pendant ce temps, chez Ferrari, Hamilton peine à rivaliser avec Charles Leclerc, ce qui était rare pour Sainz.

Ainsi, lorsqu’on lui a demandé s’il ferait la même chose – se débarrasser de Sainz pour recruter un pilote aussi célèbre et talentueux qu’Hamilton, 40 ans –, Brown a été prudent dans sa réponse.

"Ce n’est pas aussi simple que ça. De nombreux facteurs interviennent."

"Lewis est septuple champion et il est rare d’avoir un tel sportif dans son équipe. Mais en même temps, Carlos a été incroyable avec nous – un bon ami, un excellent pilote. Heureusement, je n’ai pas eu à prendre cette décision."

Brown veut revoir Alonso dans une McLaren... au Mans

Brown n’hésite pas à envisager de recruter un autre ancien pilote McLaren, Fernando Alonso, pour piloter la nouvelle McLaren en WEC et au Mans en 2027.

"Fernando est l’un des meilleurs. Je le sais, car il a travaillé pour nous ! C’est un athlète incroyable et, même si ses jours en Formule 1 touchent bientôt à leur fin, nous avons déjà annoncé notre retour au Mans – une course qu’il a déjà remportée – et j’adorerais le revoir au volant d’une McLaren."