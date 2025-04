Piastri apprécie d’être appelé ’ice-boy’, son nouveau surnom en Formule 1

Le monde de la Formule 1 pourrait avoir une surprise et voir Oscar Piastri, celui que l’on surnomme désormais « ice-boy » devenir champion du monde cette année.

Le moment clé a eu lieu en Arabie saoudite, où Oscar Piastri a affronté Max Verstappen au premier virage et a finalement remporté la course, dépassant son coéquipier chez McLaren, Lando Norris, pour la tête du championnat du monde.

La mère de l’Australien a déclaré cette semaine : "Il est très prudent de nature, très calculateur et intelligent dans sa façon de faire. Il a affronté Max au premier virage, ce qui était un peu horrifiant. Mais en général, il ne prend pas de risques."

Les médias internationaux pensent que Verstappen et Norris ont définitivement de nouvelles raisons de s’inquiéter.

"Des règles Papaya et de la douceur de McLaren est né un pilote froid et impitoyable, capable de tenir tête à Verstappen et de lui faire goûter à sa propre médecine," a commenté le journal sportif espagnol AS.

"Oscar Piastri est le leader dont McLaren a besoin," a ironisé Diario Sport.

Et La Gazzetta dello Sport a déclaré : "La Formule 1 a un nouveau leader : Oscar Piastri, l’ice-boy de McLaren."

Piastri a déclaré que ce nouveau surnom ne le dérangeait pas.

"Personnellement, je ne m’appellerais pas ainsi, mais je comprends pourquoi les gens le font. Sur un circuit je suis là pour le travail et je suis assez peu perturbable. Quand je suis à la maison, je change complètement de style. Loin de la Formule 1 et de toute l’agitation. Là, je suis juste Oscar."

Le quadruple champion du monde Verstappen est lui aussi impressionné, louant son approche « calme » et sans faute. Verstappen remercie également le manager de Piastri, Mark Webber.

"Je pense qu’avoir Mark à ses côtés l’aide beaucoup. C’est formidable. Chacun apprend de sa propre carrière – c’est ce que j’ai vécu avec mon père. Mais au final, Oscar utilise son talent, et c’est formidable à voir."

Le champion du monde 1997, Jacques Villeneuve, estime que Webber a également négocié un nouveau contrat avantageux pour Piastri.

"Selon le contrat, McLaren n’a pas le droit de privilégier Lando au détriment d’Oscar. Tant que les deux se battent pour le titre, il n’y aura pas de consignes d’équipe, sauf si un enjeu crucial pour le championnat des constructeurs est en jeu ou si l’un d’eux rencontre un problème technique."

Le Dr Helmut Marko, conseiller de Red Bull, voit Piastri comme une réelle menace pour la série de titres de Verstappen.

"Avec des performances comme celles des dernières courses il s’impose comme le principal challenger."

"Cependant, il reste à voir si Oscar pourra maintenir ce niveau de performance tout au long de la saison. L’an dernier, sur certains circuits, il perdait du terrain sur Norris, légèrement ou significativement."