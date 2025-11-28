Sainz juge qu’il n’est ’pas envisageable’ d’imposer des stratégies de manière régulière

Les pilotes de Formule 1 ne voient pas du tout d’un bon oeil l’obligation de faire deux arrêts au stand ce week-end, au Grand Prix du Qatar. Carlos Sainz s’est montré l’un des plus vocaux à ce sujet, et le pilote Williams F1 s’attend à voir un effet très négatif sur le spectacle.

C’est la deuxième fois de la saison qu’une telle stratégie est imposée après Monaco, ou l’essai avait été catastrophique, donnant lieu à une très mauvaise course et un spectacle embarrassant de course de ralentissements.

"Cette limite de 25 tours est temporaire, elle ne s’applique qu’au Qatar. Je ne pense pas qu’il soit envisageable à l’avenir d’imposer une limite de deux arrêts. J’ai lu certains commentaires allant dans ce sens" a déclaré Sainz.

Sainz déplore le fait que la stratégie soit similaire pour tout le monde, et il a souligné que "si, au final, tout le monde a la même dégradation et les mêmes pneus, ce n’est pas comme si on pouvait faire grand-chose avec la flexibilité."

"Je pense que la solution future pour la F1 est d’avoir davantage de stratégies variées qui peuvent fonctionner, plutôt qu’un nombre imposé d’arrêts. Mais je pense que pour ici, c’est purement une question de fiabilité, et nous verrons bien."

Alors que la difficulté physique des courses disputées sans élément stratégique a été abordée ce vendredi au Qatar, l’Espagnol s’inquiète surtout sur le plan de l’intérêt pour le public.

"Je pense que les courses sont meilleures lorsqu’il y a une variété de stratégies et que le choix se fait entre un et deux, ou entre deux et trois. Mais ce n’est jamais bon quand il s’agit d’un double arrêt forcé, comme nous l’avons vu à Monaco."