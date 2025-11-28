Verstappen voit ’une explication logique’ derrière la promotion de Newey chez Aston Martin F1

Aston Martin F1 a annoncé cette semaine qu’Adrian Newey deviendrait le directeur de l’équipe, assumant le rôle de team principal en plus de celui de direction technique qu’il possède déjà. Selon Max Verstappen, qui a côtoyé l’ingénieur britannique chez Red Bull, ce n’est pas surprenant.

Malgré les propos de Helmut Marko, qui a jugé que Newey n’était pas l’homme de la situation pour être team principal, le quadruple champion du monde semble garder juger cette décision de manière positive.

Selon lui, cela poursuit une tendance déjà vue ailleurs, avec des ingénieurs devenus directeurs d’équipe, comme Andrea Stella chez McLaren, Jonathan Wheatley chez Sauber, Ayao Komatsu chez Haas F1, et plus récemment Laurent Mekies chez Red Bull.

"C’est probablement quelque chose que l’on voit dans plusieurs équipes, n’est-ce pas ? Que quelqu’un de plus technique assume le rôle de directeur d’équipe" note Verstappen. "Et je suppose qu’Aston suit la même voie."

"Je veux dire, il faut bien sûr leur demander pourquoi ils ont choisi de le faire. Mais c’est, je pense, l’explication logique derrière tout ça. Donc oui, je suis content de voir ça. Je ne sais pas, bien sûr, dans quelle mesure cela changera l’implication d’Adrian dans la voiture. Mais oui, je suis sûr qu’il fera du bon travail."

Interrogé sur le fait que Newey, qu’il connait bien, hérite de ce rôle, le Néerlandais ne sait pas si c’était une ambition initiale de l’ingénieur, qui n’a jamais été en position d’assumer ce rôle durant ses 17 années chez Red Bull.

"Le temps nous le dira, n’est-ce pas ? Je ne sais pas. Je n’en ai jamais parlé avec Adrian. Cela n’a jamais été une option chez Red Bull, bien sûr. Je ne sais donc pas quelles étaient ses ambitions, mais je suis heureux pour lui. Vous savez, il est dans un environnement d’équipe différent maintenant."

"Et bien sûr, je ne peux pas non plus me prononcer sur l’équipe, ni sur les raisons pour lesquelles il a été promu. Je ne sais pas. Mais je suis juste assis ici et j’apprécie le moment. Je suis heureux pour lui. Et j’espère que l’équipe tirera profit de ses connaissances au final."