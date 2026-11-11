Antonelli chez Ferrari ? Barrichello imagine déjà un transfert historique

À peine sacré champion du monde de Formule 1 avec Mercedes, Kimi Antonelli voit déjà son nom associé à Ferrari pour la suite de sa carrière. Rubens Barrichello, ancien pilote de la Scuderia, estime que le jeune Italien de 20 ans pourrait difficilement résister à l’appel de Maranello, malgré les liens particulièrement forts qui l’unissent à l’écurie allemande. Présent à Interlagos pour son Grand Prix national, le Brésilien a salué le talent et l’humilité du nouveau champion du monde, tout en rappelant la place unique qu’occupe Ferrari dans l’imaginaire des pilotes.

Rubens Barrichello est convaincu que Kimi Antonelli pourrait un jour porter les couleurs de Ferrari. Le Brésilien, qui a lui-même passé six saisons au sein de la Scuderia, considère que l’attraction exercée par l’écurie italienne est suffisamment forte pour séduire le nouveau champion du monde, même si celui-ci a construit toute son ascension vers la Formule 1 avec Mercedes.

Interrogé par La Gazzetta dello Sport à l’occasion du Grand Prix de São Paulo, auquel il a assisté à Interlagos, l’ancien pilote Ferrari s’est montré particulièrement élogieux envers Antonelli.

À seulement 20 ans, l’Italien vient de décrocher son premier titre mondial au terme de sa deuxième saison en Formule 1, confirmant la confiance placée en lui par Mercedes lorsqu’elle avait décidé de le promouvoir directement dans une écurie de pointe.

Pour Barrichello, cette réussite ne doit toutefois pas faire oublier l’audace de ce choix initial. Le pilote brésilien, aujourd’hui âgé de 54 ans et toujours actif en sport auto, apprécie autant les qualités sportives d’Antonelli que sa personnalité.

"Je l’aime beaucoup. Il est rapide et talentueux, mais c’est surtout un garçon sympathique, très humble", a déclaré Barrichello.

Le Brésilien estime également que Mercedes mérite d’être félicitée pour avoir identifié et accompagné le potentiel d’Antonelli bien avant que celui-ci ne s’impose comme une référence en Formule 1.

"Mercedes a bien fait d’investir en lui, parce qu’aujourd’hui, il est facile de faire son éloge puisqu’il a remporté le championnat du monde, mais le choisir alors qu’il n’était encore qu’un gamin et le faire arriver directement en F1 dans une écurie de pointe n’était pas une décision anodine."

Pour Barrichello, la réussite d’Antonelli représente également un événement majeur pour le sport automobile italien.

"L’Italie attendait depuis plusieurs décennies de voir l’un de ses pilotes décrocher à nouveau le championnat du monde des pilotes."

"Le sacre de Kimi possède donc une dimension nationale particulière, au-delà de sa seule réussite personnelle."

Mais l’ancien pilote Ferrari imagine déjà ce que pourrait représenter une nouvelle étape dans la carrière d’Antonelli. Pour Rubens Barrichello, voir un champion du monde italien rejoindre un jour Ferrari constituerait un événement d’une portée considérable.

"Imaginez ce qui pourrait se passer si, un jour, il devait courir pour Ferrari", a-t-il lancé.

Interrogé sur le fait de savoir s’il pensait réellement qu’un tel transfert pourrait se produire, Barrichello n’a pas hésité.

"Je le pense. Le rêve de chaque pilote, à un moment donné de sa carrière, est de courir pour Ferrari. Tout le monde est fasciné par le Cheval cabré. C’est quelque chose qui ne concerne pas seulement le succès, mais aussi l’histoire."

"Et je pense que Kimi, en tant qu’Italien, est encore plus fasciné par cela que les autres pilotes."

Malgré les prédictions de Barrichello, Kimi Antonelli a récemment tenu un discours très différent concernant son avenir. Le nouveau champion du monde a expliqué qu’il ne pouvait actuellement pas imaginer quitter Mercedes, une équipe qui l’accompagne depuis son plus jeune âge.

L’Italien bénéficie en effet du soutien de la marque à l’étoile depuis qu’il a 11 ans, et cette relation a joué un rôle déterminant dans son accession à la Formule 1.

Mercedes a accompagné son développement dans les catégories de promotion avant de lui offrir directement un volant de titulaire dans son équipe officielle. Le titre mondial décroché en 2026 représente donc l’aboutissement d’un projet construit sur plusieurs années.

Pour Antonelli, cet historique commun constitue un lien particulièrement fort avec l’écurie allemande, qui a pris le risque de miser sur lui avant même ses débuts en championnat du monde.

Barrichello espère aussi le retour des victoires brésiliennes

Au-delà de son admiration pour Kimi Antonelli, Rubens Barrichello a également profité de son passage à Interlagos pour évoquer l’avenir du sport automobile brésilien en Formule 1.

L’ancien pilote Ferrari s’est notamment réjoui de la présence de Gabriel Bortoleto et de l’arrivée de Rafael Câmara dans la discipline. Les deux jeunes pilotes incarnent un renouvellement important pour le Brésil, pays historiquement très attaché à la Formule 1 et qui a connu plusieurs champions du monde.

"Le Brésil a besoin d’eux", a-t-il affirmé.

"La dernière victoire d’un Brésilien en F1 remonte à 2009, à Monza, avec un certain Barrichello. Cela fait trop longtemps."