McLaren F1 prépare activement Fornaroli alors que l’avenir de Piastri s’assombrit

McLaren poursuit activement la préparation de Leonardo Fornaroli à la Formule 1, alors que les interrogations se multiplient autour de l’avenir de son duo de pilotes. Le champion en titre de Formule 2 vient de conclure à Jerez un important programme d’essais privés, qui s’ajoute à ses apparitions en essais libres lors des Grands Prix. Si l’Italien doit conserver un rôle de réserviste en 2027 tout en participant au nouveau programme Hypercar du constructeur, son développement intervient dans un contexte particulier : Oscar Piastri peine à être au niveau de Lando Norris et vient de se séparer de ses managers historiques...

McLaren continue d’investir dans la préparation de Leonardo Fornaroli (en photo ci-dessous), considéré comme l’un des jeunes pilotes susceptibles de jouer un rôle dans l’avenir de l’écurie britannique.

L’Italien, sacré champion de Formule 2, vient d’achever son septième et dernier programme d’essais TPC (Testing of Previous Cars) de la saison 2026, organisé sur le circuit de Jerez, en Espagne.

Au volant de la McLaren MCL39 de 2025, Fornaroli a parcouru 58 tours, concluant ainsi une année particulièrement chargée en matière de roulage au volant d’une Formule 1.

Le jeune pilote est arrivé directement du Brésil, où il venait de participer à une nouvelle séance d’essais libres 1 dans le cadre du Grand Prix du Brésil.

À l’issue de cette dernière séance d’essais à Jerez, Leonardo Fornaroli a dressé un bilan positif de son programme de développement.

Le champion de Formule 2 estime avoir considérablement progressé grâce aux occasions de roulage offertes par McLaren, mais également grâce à l’accompagnement technique et humain dont il bénéficie au sein de l’équipe.

"C’est une très belle manière de conclure mon programme d’essais", a déclaré Fornaroli.

"J’ai beaucoup progressé dans mon pilotage et dans ma manière d’aborder les choses, grâce au soutien que l’équipe m’a apporté."

Cette septième séance TPC marque la fin de son programme de roulage privé pour 2026, mais pas celle de son association avec McLaren.

L’Italien doit en effet conserver ses fonctions de pilote de réserve en Formule 1 lors de la saison 2027. Il sera également engagé dans le nouveau programme Hypercar du constructeur, qui lui permettra de poursuivre sa carrière en compétition tout en restant intégré à l’organisation McLaren.

Ce double programme doit lui offrir une expérience supplémentaire, à la fois au sein de l’environnement F1 et dans une autre catégorie majeure du sport automobile.

Mais la poursuite de sa préparation intervient également à un moment où l’avenir à plus long terme des pilotes titulaires de McLaren suscite de nouvelles spéculations.

La séparation entre Piastri et les Webber alimente les interrogations

Le contexte s’est notamment compliqué autour d’Oscar Piastri, qui vient de mettre fin à sa collaboration avec ses managers de longue date, Mark et Ann Webber.

Cette séparation constitue un changement important dans l’entourage du pilote australien, accompagné depuis plusieurs années par l’ancien pilote de Formule 1 et son épouse.

Officiellement, les différentes parties ont présenté cette décision comme une séparation d’un commun accord.

Mais cette annonce a rapidement alimenté des rumeurs concernant d’éventuelles tensions entre Mark Webber et la direction de McLaren. Ces spéculations sont notamment apparues dans le contexte des saisons 2025 et 2026 difficiles traversées par Piastri, dont les résultats et la situation sportive ont suscité des interrogations.

Certaines rumeurs ont ainsi évoqué des désaccords entre l’entourage du pilote et les responsables de l’écurie britannique. Des sources ont toutefois insisté sur un point important : McLaren n’aurait pas exigé cette séparation. Il n’existe donc, à ce stade, aucune confirmation selon laquelle l’équipe aurait demandé à Piastri de modifier son encadrement personnel.

Cette évolution contribue néanmoins à alimenter les discussions sur la situation du pilote australien et, plus largement, sur la composition future du duo de McLaren. Oscar Piastri peine de plus en plus à retrouver le rythme chez McLaren F1 et se fait décrocher par Lando Norris depuis une année maintenant.

Est-il temps d’agir pour Zak Brown et Andrea Stella ? Piastri survivra-t-il à la dernière année de son contrat en 2027 ? Dans ce contexte, le programme de développement particulièrement soutenu de Leonardo Fornaroli attire naturellement l’attention, même si aucun lien direct ne peut être été établi entre ses essais et une éventuelle modification du duo de titulaires à très court terme.