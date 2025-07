Sainz avait reçu l’assurance que Ferrari allait ’rapidement’ le prolonger

Carlos Sainz a révélé que Ferrari lui avait assuré qu’il aurait un nouveau contrat avant que l’équipe ne prenne la décision surprise d’engager Lewis Hamilton à sa place pour la saison 2025 de Formule 1.

Celui qui a débuté sa carrière chez Toro Rosso a souvent parlé du choc qu’il a subi après avoir appris que Ferrari ne renouvellerait pas son contrat et comment il s’est consolé de perdre sa place au profit de l’un des plus grands pilotes de F1 de tous les temps.

Cependant, l’Espagnol a maintenant jeté un nouvel éclairage sur la situation, révélant qu’on lui avait dit qu’un nouveau contrat n’était qu’une simple formalité pour la saison 2024, avant de finalement engager Lewis Hamilton à sa place.

"Je pense que c’est vers la fin du mois de janvier ou de février" a-t-il déclaré dans le podcast High Performance. "J’étais au milieu de ma préparation d’entraînement pour la saison 2024. J’espérais que la Ferrari serait une voiture compétitive. J’avais tout fait en décembre et en janvier évidemment pour me préparer à cette saison."

"Les négociations contractuelles avec Ferrari étaient un peu bloquées, d’une manière étrange, parce que nous parlions depuis octobre [2023] de renouveler mon contrat et qu’ils ne cessaient de repousser le moment de la signature et celui de la conclusion d’un accord."

"Mais je n’ai jamais eu l’impression de devoir me méfier, j’ai toujours eu l’impression qu’ils étaient simplement occupés à autre chose. Je n’ai jamais eu l’impression que cela n’allait pas se faire parce que tous les commentaires que je recevais étaient ’nous allons continuer, c’est sûr. Cela va juste prendre quelques heures pour se mettre d’accord sur l’aspect économique des choses et sur les deux ou trois choses sur lesquelles nous devons nous mettre d’accord, sur votre futur contrat. Mais ce sera un contrat facile et nous le ferons très rapidement’."

"J’ai donc abordé l’hiver avec cette mentalité : tout sera réglé avant la première course de la saison 2024. Et soudain, au milieu ou à la fin du mois de janvier, j’ai reçu un coup de téléphone et on m’a annoncé la nouvelle. Je l’ai appris par un ami qui m’a appelé, et j’ai été complètement choqué."

"Je suis passé de l’idée que j’allais rester chez Ferrari pendant un certain temps à l’idée que je n’étais plus chez Ferrari, tout à coup. Lewis me remplaçait. Qu’est-ce que j’allais faire ?"

Sainz reconnait qu’il lui a fallu du temps pour digérer la décision, avant de s’orienter vers Williams : "Je n’avais jamais imaginé que cela puisse arriver et c’était un peu choquant. Il m’a fallu une bonne semaine pour l’accepter et l’assimiler."

"Je ne réagis jamais trop, je suis plutôt calme dans ce sens, mais cela m’a donné un petit coup de fouet. Cela a fait de moi un meilleur athlète, un meilleur pilote. Ce qui est ressorti de moi en mars, avril et mai est probablement la meilleure version de moi-même en tant que pilote de course à ce jour."