Williams F1 espère du mieux en Belgique avec ses évolutions

Alex Albon espère retrouver de meilleures performances ce week-end lors du Grand Prix de Belgique. Le pilote Williams F1 adore Spa-Francorchamps et rappelle que l’équipe de Grove y était déjà performante dans les années précédentes.

Williams pourrait être en difficulté à cause de difficultés à faire refroidir son moteur, ce qui oblige une réduction de la performance aérodynamique, mais il reste positif, notamment grâce aux évolutions qui arrivent.

"Spa est l’un des points forts du calendrier des courses, alors j’ai hâte d’y retourner ce week-end. C’est toujours une course excitante et imprévisible, et c’est un circuit sur lequel nous avons généralement été forts, donc je suis positif" a déclaré Albon.

"Nous avons eu une courte pause entre Silverstone et Spa pour réinitialiser et mieux comprendre la voiture, en rassemblant les enseignements des dernières courses. Il est bon de voir que des améliorations sont apportées à la voiture, ce qui, je l’espère, nous aidera à terminer la première moitié de la saison sur une bonne note."

Carlos Sainz a reçu un ultimatum de Williams, qui lui a demandé de hausser son niveau de jeu pour la deuxième partie de saison, et il espère commencer dès ce week-end : "Alors que nous nous rendons en Belgique pour l’avant-dernière course avant la pause estivale, nous avons tous eu un peu de temps libre depuis Silverstone."

"Je me sens donc reposé et prêt à prendre la piste pour l’un des meilleurs circuits de l’année ! Spa présente toujours des défis et des opportunités, qu’il s’agisse des caractéristiques de la piste ou de la météo imprévisible, cela donne toujours un week-end intéressant."

"Avec l’ajout du format Sprint cette année, espérons que cela créera des opportunités passionnantes pour nous. Nous avons mis à jour certains éléments de notre package, il sera donc intéressant de voir comment ils se comportent sur un circuit plus difficile. Je suis impatient de retourner sur le circuit et de faire un bon week-end !"